Ungewohnte Hochgefühle beim FCA

Nun ist natürlich noch lange nicht jener Zeitpunkt erreicht, an dem die abstiegsbedrohten Klubs in der Fußball-Bundesliga zum Siegen verdammt sind. Noch immer können sie ausreichend Zähler holen, die ihnen eine weitere Spielzeit in der Erstklassigkeit bescheren. Doch seit Mittwochabend ist die Hälfte der Saison absolviert. Für Vereinsverantwortliche also ein geeigneter Zeitpunkt, um Zwischenbilanz zu ziehen.

Wirklich zufriedenstellend war bislang nicht, was der FC Augsburg gezeigt hat. Entsprechend unter Druck stand Trainer Jess Thorup, 54, vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist in den vergangenen Wochen geringer geworden, die Leistungen, vor allem aber auch die Ergebnisse enttäuschten. In Berlin wollte Thorup den Trend brechen. „Wir müssen das drehen“, sagte er wörtlich.

Und tatsächlich, der Befreiungsschlag gelang. Der FCA siegte nach einer überzeugenden Vorstellung mit 2:0 (2:0), verschaffte sich Luft im Abstiegskampf und hat nun fünf Zähler Abstand zum Relegationsplatz. Zugleich stärkte Thorup seine Position. Überragender Augsburger Akteur: Doppelpacker Alexis Claude-Maurice.

Neuzugang Cedric Zesiger debütierte für den FCA

Da der FCA aus medizinischen Gründen bei Maximilian Bauer (Gehirnerschütterung) kein Risiko eingehen wollte, kam in der Abwehr Cédric Zesiger zu seinem Debüt. Erst am Dienstag war der Schweizer verpflichtet worden, schon am Mittwoch stand der 26-Jährige im FCA-Trikot vom Anpfiff weg auf dem Rasen. „Er kennt die Bundesliga, er hat Erfahrung, er ist Nationalspieler“, hatte Thorup erklärt und so den Weg in die Startelf geebnet. Kurzfristig verzichten musste Thorup auf Robert Gumny, der zuletzt gegen den VfB Stuttgart den Rechtsverteidiger gegeben hatte. Der gesundete Marius Wolf wäre eine Option gewesen, doch Thorup entschied sich überraschend für Henri Koudossou. Die Gangart dieser Partie wurde sogleich deutlich: Unions Danilho Doekhi und Augsburgs Samuel Essende rasselten mit den Köpfen aneinander. Fortan zierten Verbände und Pflaster ihre Häupter. Es war eine von etlichen Szenen einer ereignisreichen Anfangsphase. Essende hätte nach einem klugen Pass Zesigers die Führung markieren können, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Unions Torhüter Alexander Schwolow (8.).

Claude-Maurice sorgt mit seinem Doppelpack für die entscheidenden Tore

Wenig später jedoch erzielten die Augsburger das frühe 1:0. Nach einer Hereingabe von Frank Onyeka klärte der ehemalige FCA-Spieler Rani Khedira den Ball in die Beine von Alexis Claude-Maurice. Mit einem weiteren Beweis seiner technischen Fähigkeiten katapultierte der Offensivspieler den Ball aus 13 Metern volley unter die Latte (9.). Thorup jubelte kurz, ehe er bei Temperaturen um den Gefrierpunkt seine Hände wieder in seiner Jacke vergrub. Unions Trainer Steffen Baumgart spulte an der Seitenlinie beinahe so viele Meter ab wie seine Spieler. Diese bemühten sich um eine schnelle Antwort, doch weder der Schuss von Lucas Tousart, den FCA-Torwart Finn Dahmen parierte (10.), noch Benedict Hollerbach, den Chrislain Matsima stoppte (17.), glichen aus. Stattdessen untermauerten die Gäste ihren Willen, endlich den ersten Auswärtssieg zu holen. In der Defensive wirkte Thorups Mannschaft konzentriert und agierte kompromisslos, offensiv durchschlagskräftig. Allen voran der umtriebige und quirlige Claude-Maurice, den die Berliner nicht zu fassen bekamen. Nach einer halben Stunde sorgte er für den nächsten Stimmungskiller im Stadion An der alten Försterei. Der aufgerückte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw passte vors Berliner Tor, wo Claude-Maurice zum 2:0 einschob.

Erstaunlich ungefährdeter Auswärtssieg für den FC Augsburg

Die Berliner Fans reagierten mit „Eisern Union“-Rufen, während die Augsburger Fans in ihrem Block vor Freude hüpften. Derartige Hochgefühle hatte die FCA-Anhängerschaft lange Zeit nicht mehr erlebt, entsprechend ausgelassen ihr Jubel. Nach neun Spielen ohne Sieg sorgte der Rückstand für zusätzliche Unsicherheit bei den Berlinern, während Augsburg mit mehr Genauigkeit gar einen dritten Treffer hätte nachlegen können.

Unmittelbar nach der Pause hätte die Partie eine Wende nehmen können, doch Jordan traf nur die Latte. Berlin investierte offensiv – und gab Räume frei. Nach einem schnellen Gegenangriff lief Elvis Rexhbecaj allein Richtung Berliner Tor. Seinem Abschluss mit dem schwächeren rechten Fuß mangelte es jedoch an Wucht (57.). Mit dem dritten Treffer wäre Thorup an der Seitenlinie noch entspannter gewesen, doch auch so landete der FCA einen erstaunlich ungefährdeten Auswärtserfolg.

So spielte der FC Augsburg gegen Union Berlin

Augsburg: Dahmen – Matsima (75. Banks), Gouweleeuw, Zesiger – Koudossou (70. Wolf), Jakic, Giannoulis – Onyeka, Rexhbecaj (60. Maier) – Claude-Maurice (75. Kömür), Essende (60. Tietz)

Tore: 0:1 Claude-Maurice (9.), 0:2 Claude-Maurice (30.)

Zuschauer: 21.560