Cédric Zesiger – das ist der neue Mann für die FCA-Defensive

Der FC Augsburg verstärkt sich für die restliche Saison mit Cédric Zesiger. Der 26-jährige Abwehrspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger spielen kann, wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. Zudem sicherte sich der FCA eine Kaufoption für den Schweizer Nationalspieler. Über die weiteren Details des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

FCA spielt am Mittwoch bei Union Berlin, wahrscheinlich mit Cedric Zesiger

Es ist davon auszugehen, dass Zesiger schon am Mittwoch im Kader für das Spiel bei Union Berlin (20.30 Uhr), vielleicht sogar auch gleich in der Startelf. Denn auf der Innenverteidiger-Position hat der FCA zurzeit einen Personalengpass. Die Partie gegen Union kommt für Stamm-Innenverteidiger Keven Schlotterbeck kann nach seiner Muskelverletzung noch zu früh. Sein Stellvertreter Maximilian Bauer musste am Sonntag beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart nach einem Kopftreffer ausgewechselt werden. Für ihn kam der 18-jährige Noahkai Banks zu seinem Bundesliga-Debüt.

Doch ob FCA-Trainer Jess Thorup im so wichtigen Duell gegen den direkten Mitabstiegskandidaten Union Berlin, der derzeit mit 17 Punkten einen Punkt vor dem FCA steht, den unerfahrenen Banks eine Chance gibt, ist fraglich. Auch Maximilian Bauer, sollte er fit werden, hat nicht das vollste Vertrauen von Thorup. Der Niederbayer war bisher in der Hierarchie nur die Nummer vier hinter Jeffrey Gouweleeuw, Schlotterbeck und Chrislain Matsima.

Cedric Zesiger stand im EM-Kader der Schweiz

Cédric Zesiger, der dreimal Schweizer Meister und zweimal Pokalsieger mit den BSC Young Boys wurde und insgesamt 148 Spiele in der Schweizer Super League für Grasshoppers Zürich und Bern absolvierte, war zur Saison 2023/24 nach Wolfsburg gewechselt. In seiner ersten Bundesliga-Saison stand der 1,94 Meter große Innenverteidiger in 23 Spielen auf dem Platz. Zu Beginn der aktuellen Spielzeit gehörte er in den ersten fünf Partien zur Wolfsburger Startelf. Bei der Europameisterschaft 2024 war Zesiger Teil des Schweizer Kaders, blieb jedoch ohne Einsatz.

„Ich freue mich, dass der Wechsel nach Augsburg geklappt hat. Ich möchte meine Fähigkeiten einbringen, um dem Team zu helfen und in der Rückrunde erfolgreich zu sein. Der FCA ist ein etablierter Bundesligist und ich bin überzeugt, hier genau am richtigen Ort zu sein“, sagt Cédric Zesiger, der mit der Rückennummer 16 auflaufen wird.

Cedric Zesiger kann personellen Engpass sofort beheben

„Cédric ist ein zweikampfstarker Abwehrspieler, der unserer Defensive mit seiner Robustheit und intensiven Spielweise zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Er kennt die Bundesliga und kann unserem Team sofort helfen. Mit der Verpflichtung von Cédric können wir zudem unseren kurzfristig entstandenen Engpass in der Abwehr schnell wieder schließen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg mit dem FCA“, erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.