FCA-Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg unter erschwerten Bedingungen

Selbst den Dauergästen am Spielfeldrand ist nicht jeder der Spieler geläufig. Als die Bundesligamannschaft des FC Augsburg an diesem grauen Dienstag in den Trainingsbetrieb einsteigt, stehen etliche U23-Spieler auf dem Rasen. Der Fußball-Bundesligist hat im Sommer seinen Kader extrem umgebaut, hat einige Nationalspieler dazugeholt und spürt nun in jeder Länderspielpause dessen Auswirkungen. Trainer Jess Thorup muss obendrein auf seinen Co-Trainer Lars Knudsen verzichten, der übergangsweise die dänische Nationalmannschaft betreut. Unumwunden gibt Thorup zu, dass die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) alles andere als einfach ist. „Das ist natürlich schwierig“, betont der Trainer.

