FCA-Trainer: Mads Knudsen begeistert Dänemark

Wenn der FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause nach der Länderspielpause auf den FC St. Pauli trifft, dann wird Co-Trainer Mads Knudsen mit einem breiten Grinsen und viel Selbstvertrauen auf der Bank sitzen. Denn seine Vertretung als Chef-Trainer der dänischen Nationalmannschaft verlief überaus erfolgreich.

Dänemark Was für ein Kurz-Intermezzo von FCA-Co-Trainer Mads Knudsen als Ersatz-Nationaltrainer Dänemarks: In Vertretung des erkrankten Interimstrainer Morten Wieghorst führte er Dänemark zum Start der Nations League zu zwei Siegen gegen die Schweiz (2:0) und Serbien (2:0). Nach den Erfolgen in diesen kniffligen Spielen führt Dänemark die Tabelle vor Spanien an. Es gab viel Lob für Knudsen von allen Seiten. Jetzt konzentriert sich der erst einmal wieder auf seine Arbeit beim FCA. Allerdings werden die beiden Siege beim dänischen Verband sicher Eindruck hinterlassen haben und womöglich Begehrlichkeiten wecken.

Finnland Im direkten Duell mit seinem Teamkollegen Dimitrios Giannoulis unterlag Fredrik Jensen mit Finnland gegen Griechenland mit 0:3. Jensen wurde dabei in der 62. Minute für Robin Lod eingewechselt. Giannoulis saß die 90 Minuten auf der Bank. Am Dienstag trifft Jensen mit Finnland im zweiten Auswärtsspiel auf England.

FC Augsburg: So liefen die Länderspiele für die FCA-Profis

Kroatien Im ersten Spiel unterlagen Nediljko Labrovic und Kristijan Jakic mit Kroatien in Portugal mit 1:2. Torhüter Labrovic saß auf der Bank, Jakic spielte im Fünfer-Mittelfeld und wurde in der 76. Minute durch Ivan Perišić ersetzt. Im zweiten Nations-League-Spiel gegen Polen sicherte sich Kroatien dann mit 1:0 die ersten drei Punkte. Die beiden FCA-Spieler mussten das Spiel allerdings von der Bank aus verfolgen.

U 20 Nationalmannschaft Mert Kömür kam und siegte mit der U20. Gegen Rumänien wurde Kömür in der Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Ende gewann Deutschland nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Am Dienstag wartet nun Italien als Gegner.

Schweiz Der Auftakt zur Nations League verlief für Ruben Vargas und die Schweiz mit zwei Niederlagen mehr als enttäuschend. Beim hochemotionalen 0:2 gegen Dänemark (mit der Roten Karte für Granit Xhaka) und dem 1:4 gegen Spanien, stand Vargas jeweils in der Startelf. Gegen Dänemark spielte er 53. Minuten, gegen Spanien waren es 85 Minuten. Er wird am Dienstag wahrscheinlich zum Trainingsauftakt schon wieder in Augsburg sein. Was dann kommt, wird man sehen.

Icon Vergrößern Spaniens Mittelfeldspieler Pepelu (links) kämpft mit Ruben Vargasum den Ball. Foto: Cyril Zingaro, dpa Icon Schließen Schließen Spaniens Mittelfeldspieler Pepelu (links) kämpft mit Ruben Vargasum den Ball. Foto: Cyril Zingaro, dpa

Griechenland Dimitris Giannoulis sah den 3:0-Sieg gegen Finnland von der Ersatzbank aus, eventuell bekommt er am Dienstag im Spiel in Irland eine Chance.

Benin Im Duell zwischen Nigeria und Benin trafen mit Frank Onyeka und Steve Mounié zwei Neuzugänge aufeinander. Nigeria siegte mit 3:0. Während Benins Angreifer Mounié durchspielte, blieb Onyeka ohne Einsatz. Benin hat am Dienstag Libyen zu Gast.

Nigeria Gegen den Benin blieb Frank Onyeka ohne Einsatz, vielleicht kommt er am Dienstag in Ruanda zu Spielminuten.

Kosovo Kein Glück hatte Elvis Rexhbecaj bei seinem Debüt für den Kosovo. Er stand zwar 90 Minuten auf dem Feld, konnte aber die 0:3-Niederlage gegen Rumänien nicht verhindern. Heute (18 Uhr) gastiert der 26-Jährige mit Kosovo auf Zypern. Für sein Traumtor gegen Werder Bremen wurde er für das „Tor des Monats“ nominiert. Wer will, kann unter www.sportschau.de für den FCA-Mittelfeldspieler abstimmen. Teilnahmeschluss ist der 28. September.

Icon Vergrößern Elvis Rexhbecaj (links) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 mit Teamkollege Phillip Tietz. Foto: Harry Langer, dpa Icon Schließen Schließen Elvis Rexhbecaj (links) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 mit Teamkollege Phillip Tietz. Foto: Harry Langer, dpa

DR Kongo Mit einem Sieg ist Samuel Essende mit der Demokratischen Republik Kongo in die Qualifikation zum Afrika Cup gestartet. Beim 1:0-Sieg gegen Guinea stand der Stürmer 63 Minuten auf dem Platz. Am Montag (21 Uhr) steht noch das Auswärtsspiel in Äthiopien auf dem Programm.

U21 Frankreich Chrislain Matsima verfolgte das 1:1 gegen Slowenien von der Bank aus. Am Dienstag trifft die U21 Frankreichs in der EM-Qualifikation auf Bosnien-Herzegowina.