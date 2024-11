Tobias Strobl bleibt FCA II-Trainer

Tobias Strobl bleibt Trainer der U23 des FC Augsburg. Dies teilte der 37-jährige Fußballlehrer vor dem Regionalligaspiel seiner Mannschaft gegen die SpVgg Greuther Fürth mit. Strobl galt in den vergangenen Tagen als heißer Kandidat für den Trainerjob beim Drittligisten Hansa Rostock und schien einem Wechsel an die Ostsee nicht abgeneigt. Die Hansa-Kogge hatte sich von ihrem Trainer Bernd Hollerbach getrennt und schwebt in Abstiegsgefahr.

„Sowohl ich, als auch Rostock waren letzlich von einer möglichen Zusammenarbeit nicht mehr überzeugt“, erklärte der Coach. Dazu beigetragen hat wohl auch die Tatsache, dass es beim Ostklub mächtig rumort. Am vergangenen Montag sind dort fünf von sieben Aufsichtsräten von ihren Ämtern zurückgetreten. Strobl, seit 2022 Trainer der zweiten Mannschaft des FCA besitzt die Fußball-Lehrer-Lizenz und gilt als großes Trainertalent. Als Übungsleiter war er u.a. bei 1860 Rosenheim, dem FC Ingolstadt und dem FC Schweinfurt 05 tötig.

FC Hansa verpflichtet ehemaligen Augsburger Spieler als Trainer

Am Samstag kam der FCA zu Hause mit Strobl auf der Trainerbank gegen die SpVgg Greuther Fürth zu einem 1:1-Unentschieden. Kein Glück hatte dagegen der TSV Schwaben, der bei der Viktoria Aschaffenburg in der 91. Minute 0:1 vorlor.

Am Samstagnachmittag gab der Ostklub die Verpflichtung von Daniel Brinkmann als neuem Trainer bekannt. Für Brinkmann ist der FC Hansa die erste Profistation in seiner Trainerkarriere. Der 38-Jährige, der auch schon für den FC Augsburg in der ersten und zweiten Liga spielte, war zuletzt für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Regionalliga West verantwortlich. Er hatte das Team zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor war Brinkmann von Januar 2020 bis Sommer 2024 beim SC Wiedenbrück tätig.