Einreiseprobleme, erstes Training und Testspiel – beim FCA wird es nicht langweilig

Der Empfang für die Fußballprofis des FC Augsburg war am Flughafen in Mbombela euphorisch. Als sich am Donnerstagabend um 20.53 Uhr die Tür mit dem Leoparden-Konterfei öffnete, richteten sich etliche Kameras und Smartphones auf die Spieler. Trommeln, traditionelle Gesänge, Tänzerinnen und Tänzer ebneten den Bundesliga-Spielern den Weg in einen Pavillon, dort sangen regionale Würdenträgerinnen und -träger unter anderem die südafrikanische Nationalhymne. FCA-Präsident Markus Krapf wählte bei angenehmen Temperaturen warme Worte, bedankte sich, hier zu sein. Die Spieler, die mit ihren Smartphones alles filmten, staunten. „Dass Fußballprofis nach einer 29-stündigen Reise bei der Ankunft ein Lächeln im Gesicht haben, ist wirklich keine Selbstverständlichkeit“, betonte Krapf. „Vielen Dank für diesen Empfang.“

