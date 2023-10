FC Augsburg

Jess Thorups erstes Training beim FCA: Mit Pfiff – und auf Englisch

Plus Jess Thorup verbreitet beim ersten Training mit dem FCA Aufbruchstimmung. Am Ende zählen aber nur Erfolge. Am besten schon am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim.

Von Robert Götz

Die Pfiffe von Jess Thorup kommen laut und deutlich. Dazu braucht der neue Trainer des FC Augsburg bei seiner ersten Übungseinheit am Dienstagvormittag keine Pfeife und keine Finger. „Das habe ich mir schon lange selbst beigebracht, ich brauche meine Hände und Füße zum Erklären“, erzählt der Däne nach seinem Debüt auf dem Platz.

Um 8 Uhr in der Kabine, pünktlich um 10.30 Uhr im Mittelkreis

Punkt 10.30 Uhr hatte er die Spieler im Mittelkreis zu einer kurzen Besprechung versammelt und dann begann seine Arbeit vor rund 50 Zuschauern und bei gerade mal zwei Grad und Nebel. „Wie in Dänemark“, scherzt Thorup später. Sein Arbeitstag startete aber schon um 8 Uhr in der Kabine. Eine halbe Stunde später traf er sich mit Sportdirektor Marinko Jurendic. Dann stellte er sich bei den Spielern vor. „Ich hatte vor dem Training ein kurzes Gespräch vor der Mannschaft“, verrät er. Dabei bleibt es aber nicht: „Von heute ab werde ich versuchen, mit jedem Spieler einzeln zu sprechen. Ich will ihn nicht nur als Fußballer kennenlernen, sondern auch als Mensch.“

