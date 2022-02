FC Augsburg

vor 40 Min.

Kapitel Augsburg beendet: Stürmer Sergio Córdova verlässt den FCA

Beim FCA Augsburg erlebte Sergio Córdova schwierige Phasen. Nun steht ein Wechsel des Stürmers in die amerikanische Profiliga MLS unmittelbar bevor.

Plus Sergio Córdova steht unmittelbar vor einem Wechsel in die amerikanische Profiliga MLS. Dort wird der Stürmer versuchen, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Von Johannes Graf

Es war im Januar 2018. Trainingslager auf Teneriffa. In der Hotellobby eines Fünf-Sterne-Hotels saß ein junger Mann, der nach einer mehrmonatigen Eingewöhnungsphase zuversichtlich in die Zukunft blickte. Dieser junge Mann war Sergio Córdova. Unter der Sonne und den Palmen der kanarischen Insel hellte sich die Miene des Fußballprofis auf. Ein halbes Jahr war seit seinem Wechsel aus Südamerika nach Augsburg vergangen. Den kalten Winter und Training im Schnee hatte er kennengelernt. „Ich bin auf einem guten Weg und finde mich immer besser zurecht“, sagte der damals 20-Jährige.

