Desaster gegen Mainz kann für Sandro Wagner zur Lehrstunde werden

Das war Sandro Wagner wichtig. Nein, nicht seine Mannschaft sollte nach dem 1:4 (0:2)-Heimdebakel gegen den FSV Mainz 05 als Erstes vor den M-Block treten, dort, wo die Ultras des FC Augsburg ihre Heimat haben. Nein, er als Verantwortlicher sollte die erste Frustwelle abbekommen. Da stand er, beugte seine Daumen nach unten und zeigte auf sich, hob entschuldigend die Hände. Doch die Toleranzschwelle der FCA-Anhänger ist (noch) hoch. Die Unmutsbekundungen blieben im niederschwelligen Bereich. Dabei hätten die FCA-Fans allen Grund gehabt, dem Trainer und dessen Team die Meinung zu geigen.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sandro Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis