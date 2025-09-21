Icon Menü
FC Augsburg nach Debakel gegen Mainz: Sandro Wagner steht vor erster Krisenprüfung

FC Augsburg

Desaster gegen Mainz kann für Sandro Wagner zur Lehrstunde werden

Nach dem 1:4 gegen Mainz droht dem FCA die erste Krise der Saison. Noch hat Trainer Kredit bei den Fans. Doch vor dem Spiel in Heidenheim muss Wagner schnell die lange Mängelliste abarbeiten.
Von Robert Götz
    Sandro Wagner entschuldigte sich bei den FCA-Fans für die 1:4-Niederlage gegen den FSV Mainz 05.
    Sandro Wagner entschuldigte sich bei den FCA-Fans für die 1:4-Niederlage gegen den FSV Mainz 05. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Das war Sandro Wagner wichtig. Nein, nicht seine Mannschaft sollte nach dem 1:4 (0:2)-Heimdebakel gegen den FSV Mainz 05 als Erstes vor den M-Block treten, dort, wo die Ultras des FC Augsburg ihre Heimat haben. Nein, er als Verantwortlicher sollte die erste Frustwelle abbekommen. Da stand er, beugte seine Daumen nach unten und zeigte auf sich, hob entschuldigend die Hände. Doch die Toleranzschwelle der FCA-Anhänger ist (noch) hoch. Die Unmutsbekundungen blieben im niederschwelligen Bereich. Dabei hätten die FCA-Fans allen Grund gehabt, dem Trainer und dessen Team die Meinung zu geigen.

