Der FCA stürmt in Überzahl ins Debakel

Den Bundesliga-Start des FC Augsburg unter seinem neuen Trainer Sandro Wagner als missglückt zu bezeichnen, ist sicherlich keine allzu große Übertreibung. Denn nach dem 1:4 (0:2)-Heimdebakel gegen den FSV Mainz 05 steht der FCA mit drei Punkten und 7:10 Toren in vier Spieltagen in Regionen, in denen sich die FCA-Verantwortlichen auf allen Ebenen in dieser Saison eigentlich nicht mehr verorten lassen wollten.
Eigentlich sollte gegen Mainz der erste Heimsieg gefeiert werden. Doch der FCA stürmte in eine gehörige Abreibung.
Abreibung statt Erfolg: Sandro Wagner hatte in der Aufstellung eine offensive Ausrichtung gesehen
Dabei hatte FCA-Trainer Wagner auch gegen Mainz in der Startelf auf einen etatmäßigen Mittelstürmer verzichtet. Sowohl Samuel Essende (nach überstandener Rot-Sperre) als auch Philipp Tietz saßen zunächst auf der Bank. Trotzdem verordnete der FCA-Trainer seinem Team eine offensivere Ausrichtung.
Für den defensiven Mittelfeldspieler Kristijan Jakic beorderte er Alexis Claude-Maurice in die Startelf. Der war nach einem Foul in der Vorbereitung rund sechs Wochen ausgefallen. Gegen St. Pauli feierte er dann in der 69. Minute sein Comeback. Jetzt sollte der Franzose dem Offensivspiel gegen die Mainzer noch mehr Kreativität und vor allem Durchschlagskraft verleihen. Denn die fehlte vor allem auf St. Pauli. Und so war der Saisonstart für den FCA bisher mit drei Punkten eher semioptimal.
Unterstützt wurde diese Maßnahme auch durch einen Personalwechsel in der Spitze. Elias Saad rückte ganz nach vorne, dafür sollte Mert Kömür mehr aus der Tiefe kommen.
FCA gegen Mainz: Zunächst bestimmen die Gäste das Spiel in Augsburg
Das Spielgeschehen bestimmten aber in der Anfangsphase die Gäste. Auch die hatten sich den Saisonstart mit etwas anders vorgestellt als mit zwei Niederlagen und nur einem 1:1 gegen Wolfsburg. Doch Trainer Bo Henriksen konnte endlich wieder auf sein Offensiv-Duo Nadiem Amiri und Paul Nebel bauen. Nebel war zwei Spiele rotgesperrt.
Die Akzente im Offensivspiel der Mainzer setzten aber andere – unter großer Mithilfe der FCA-Spieler. In der 14. Minute spielte Innenverteidiger Chrislain Matsima völlig unbedrängt bei der Spieleröffnung Kaishu Sano den Ball in die Beine. Der Japaner nahm Fahrt auf, und da Matsima nicht auf den Gedanken kam, ihn nachhaltig am eigenen Strafraum zu stören, zog der Mainzer ab und traf zum frühen 0:1.
Der erste Wirkungstreffer. Den schien der FCA aber schnell verdaut zu haben, denn Claude-Maurice prüfte mit einem spektakulären Fallrückzieher in der 20. Minute FSV-Torhüter Robin Zentner.
Ex-FCA-Spieler Dominik Kohr macht Augsburger Pläne zunichte
Der FCA schien langsam in Fahrt zu kommen. Betonung auf schien. Und wurde sechs Minuten später schmerzhaft ausgebremst. Marius Wolf wollte lässig den Spielaufbau an Dominik Kohr vorbei beginnen, doch der Ex-Augsburger ließ sich nicht vorführen, zog entschlossen Richtung Tor, ließ dabei auch von Ex-Teamkollege Jeffrey Gouweleeuw nicht aufhalten und schloss durch die Beine von FCA-Torhüter Finn Dahmen hindurch zum 0:2 (26.) ab.
Ausgerechnet Dominik Kohr, der mit dem FCA vor genau zehn Jahren in der Europa League für Furore gesorgt hatte (seine damaligen Mitspieler waren vom FCA eingeladen und vor dem Spiel geehrt worden). Schon damals verteidigte er auf internationaler Ebene genauso mit seiner gesunden Härte (vier Gelbe Karten, eine Gelbsperre) für den FCA.
Seine rustikale Spielweise setzte er aber später auch gegen den FCA ein. So provozierte er in der Vorsaison Samuel Essende mit einem angetäuschten Kopfstoß so, dass der sich zu einem Tritt hinreißen ließ und mit Rot vom Platz flog.
FC Augsburg geht gegen FSV Mainz 05 mit 0:2-Rückstand in die Pause
Auch jetzt blieb er nicht ohne Verwarnung. In der 16. Minute sah er sein 100. Gelbe Karte in der Bundesliga. Die sollte später noch Folgen für ihn haben. Mehr tat dem FCA aber in dieser Phase sein Tor weh. Kurz danach hätte Armindo Sieb nach einem weiteren Blackout in der FCA-Hintermannschaft das 0:3 (29.) erzielen können.
Sandro Wagner versuchte mit viel Einsatz, seine Mannschaft von der Außenlinie wieder auf Spur zu bringen. In einigen Aktionen sah das Spiel auch ganz passabel aus, aber so richtig in Verlegenheit konnte sein Elf die Mainzer vor der Halbzeit nicht mehr bringen.
Dass die FCA-Ultras dann rund um die 40. Minute ihre Unterstützung vorübergehend einstellten, lag aber nicht am FCA-Spiel, sondern an einem Notarzt-Einsatz direkt im M-Block. Aus Solidarität hielten sich auch die Mainzer Fans zurück.
Sandro Wagner wechselt gegen Mainz großzügig
In der Halbzeit machte Wagner dann mit einem Vierfachwechsel Tabula rasa, um sein Team aufzuwecken. Keven Schlotterbeck, Robin Fellhauer, Kristijan Jakic und Samuel Essende ersetzten Cedric Zesiger, Marius Wolf, Elvis Rexhbecaj und Elias Saad.
Nur sieben Minuten später waren die Mainzer dann nur noch neun Feldspieler. Dominik Kohr, wer auch sonst hätte in das Drehbuch dieser Partie besser gepasst, hatte Han-Noah Massengo kurz vor dem eignen Strafraum gestoppt. Regelwidrig entschied Schiedsrichter Daniel Schlager und zeigte Kohr folgerichtig die Gelb-Rote Karte (53.). Es keimte Hoffnung auf in der im Heimbereich ausverkauften WWK-Arena. Genau sieben Minuten lang.
FCA liegt zwischenzeitlich 0:4 zurück
Dann konterten die Mainzer den FCA wieder nach einem unnötigen Ballverlust mit den Augsburger Beteiligten Massengo und Jakic lehrbuchmäßig aus. Sano Kaishu versuchte nicht seinen zweiten Treffer zu erzielen, sondern bediente mustergültig Paul Nebel der zum 0:3 (60.) einschob. Der FCA lief nun mit offenem Visier in ein Debakel. Zwar setzte Fabian Rieder einen Kopfball an die Latte, den Nachschuss von Essende entschärfte Zentner, doch spätestens nach dem 4:0 durch Armindo Sieb war die Partie nach 69 Minuten entschieden.
Die FCA-Abwehr zeigte Auflösungserscheinungen, die Wagner mit seinem letzten Wechsel wohl auch einkalkuliert hatte. Denn er hatte Stürmer Phillip Tietz 120 Sekunden zuvor für Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw gebracht. Der Ehrentreffer von Essende in der 84. Minute zum 1:4 war für den Stürmer aus Benin sicher eine persönliche Genugtuung, die Gesamtstimmung konnte er aber auch nicht mehr groß verbessern.
Nachtrag: Da Dominik Kohr Gelb-Rot sah, wird seine erste Gelbe Karte nicht als sein 100. gewertet. Er bleibt also bei 99 Verwarnungen in der Bundesliga. Mit seinem achten Platzverweis in der Bundesliga zog der 31-jährige Kohr allerdings in seinem 310. Spiel mit Jens Nowotny und Luiz Gustavo gleich.
FC Augsburg Dahmen - Matsima, Gouweleeuw (67. Tietz), Zesiger (46. K. Schlotterbeck) - Massengo - Wolf (46. Jakic), Kömür, Rexhbecaj (46. Fellhauer) - Rieder, Claude-Maurice, Saad (46. Essende)
Wagner sollte jetzt mal das Tablett auf die Seite legen und die grundlegenden Basics einer Fußballmannschaft in den Vordergrund stellen. Ich sehe Abwehrspieler die nicht verteidigen, Profis die sich erst zum Ball hinbewegen - wenn dieser schon gespielt ist, Abspielfehler die man sich nicht erklären kann, Alibi-Spieler die wirkungslos und ohne mal einen Gegenspieler zu nerven zwischen den Linien umherirren und vor allem fehlende Stürmer. Und wenn die "alten" Stürmer nichts bringen, dann kommt eben mal der junge Dardari. Der "Menschenfänger" Wagner sollte jetzt mal langsam loslegen....
Es ist ja nicht so, dass diese krassen individuellen Fehler gegen Mainz erstmals aufgetreten sind, sie wurden nur dieses Mal konsequent bestraft. Der glückliche Sieg in Freiburg und die gnädige Niederlage gegen die Bayern haben den Blick auf die tatsächliche Leistungsstärke der Mannschaft verstellt. Der Trainerlehrling konnte gestern jedenfalls wieder viel lernen. Ströll muss aufpassen, dass er den FCA mit seinen Ambitionen nicht zur Lachnummer der Liga macht.
Kann man so sehen. Grundsätzlich begrüße ich die Weiterentwicklung beim FCA und die Ambition, einen ansehnlicheren Fußball spielen lassen zu wollen, ist ja nicht verkehrt. Dass Wagner ein "Hochrisikoinvest" ist, habe ich glaube ich in meiner ersten Überraschung über die Verpflichtung schon kund getan. Ich mein: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Spieler, deren Marktwert doch deutlich höher ist als der mancher Konkurrenz (Pauli, Kiel, Heidenheim) schlechter spielen und weniger technische Fähigkeiten haben, als diese oder warum sie ihre Leistungsfähigkeit, falls doch vorhanden, nicht abrufen/umsetzen. Dass wir jetzt seit x Trainer quasi nur auf eine gute Verteidigung setzen ist zu wenig für den Kader. Nein, es liegt nicht (nur) an der Kaderqualität. Das ist mir zu einfach ananlysiert. Gestern war schlimm - aber ich hoffe, es war die ungewohnte Hitze. Es gibt Tage an denen alles missrät. Zur Steigerung des Selbstvertrauen tragen die natürlich nicht bei.
Maja, ich glaube auch nicht, dass es an der Qualität des Kaders liegt. Gestern hat kein Spieler nur annähernd sein Leistungsvermögen erreicht. Der Trainer muss sich fragen, woran das liegt.
Die richtigen Schlüsse gezogen vom Kiezkick, leider nein. Nach Kenntnisnahme der Startelf kam bei mir sofort ne Negativstimmung auf. Warum der Sandro als Ex-MS in so einem Spiel Essende auf der Bank lässt, nicht nachvollziehbar. Okay einmal Pech plus tolle Parade Zentner, ansonsten wenig berauschendes. Der Vierfachwechsel zur Halbzeit spricht Bände. Es war schon echt krass wie die Gegentore zustande kamen. Fehlpässe, Zuordnungsprobleme und eine lasche Zweikampfführung prägten das Spiel des FCA. Es gab zu viel Spieler die keine Normalform erreichten. Die Frage stellt sich warum spielen einige Leistungsträger so einen Quark zusammen. Ich denke "Alle" sollten sich ernsthaft hinterfragen was zu tun ist um wieder in die Spur zu kommen. Für den eingewechselten Essende gilt, weiter so !
Die Vorschußlorbeeren von SW sind nun jedenfalls komplett verbraucht. Vier Spiele, drei Niederlagen. Und am kommenden Samstag geht's auswärts gegen den Angstgegner FC Heidenheim (= Tabellenletzter). Wenn's auch da nicht mit einem Dreier klappt, dürften seine FCA-Tage gezählt sein. Noch sind's 30 Spieltage, bevor auch in der 2. Liga toller Fußball gespielt wird...
„Um Himmels Willen“.! Nach dieser würdelosen Vorstellung/Arbeitsverweigerung frage ich mich, was bringt die Zukunft? Mein Enkel begleitet mich nächste Woche erstmals zum Auswärtsspiel nach Heidenheim. Ob‘s einen FCA-Verantwortlichen/Spieler interessiert, er hat noch nie einen FCA-Sieg erlebt!!
Ich kann ja verstehen, dass man sauer ist, ich war heute im Stadion und war auch entsetzt und frustriert. Aber vor allem was die Abwehrleistungen betrifft, war das heute eine Vollkatastrophe, hier hätte man gleich alle austauschen sollen. Die Fehlpässe, die dann zu den Gegentoren führten., das fehlende aggressive Pressing (wie kann man 2 Tore in Überzahl bekommen), machte einen sprachlos. Aber Wagner gebe ich da gar nicht so sehr die Schuld, dass waren alles individuelle Fehler, gefühlt waren sie sich zu sicher und keiner hat seine Mitspieler mal wachgerüttelt. Ja Wagner wie einst Thorup und die Vorgänger woll(t)en attraktiven Fußball spielen, angriffslustig, aber fast alle Trainer haben dann gemerkt, dass der FCA das nicht kann. Thorup hat dann umgestellt, kurz bevor er wahrscheinlich entlassen worden wäre und wieder auf die Tugenden des FCA gesetzt. Hässlich spielen, aber hinten dicht machen. Ich hoffe Wagner hat das heute gelernt und fängt erst mal bei den Basics an. Das wird!
Ich kann von meiner Seite aus die bisherigen Kommentare nur bestätigen! Die gezeigte Leistung/Taktik/Spielauffassung der Mannschaft heute hat nicht viel mit Herrn Wagners bisherigen "Verkaufsgesprächen" zu tun..! Sein Auftritt heute bei der PK nach dem Katastrophen-Spiel lässt einen als Zuschauer/Zuhörer/Fan staunend mit offenem Mund zurück..!!
Mein Kommentar zu dieser extrem besorgniserregenden Entwicklung....heute kein Kommentar, mir fehlen die Worte zu dieser planlosen Darbietung, die sehr weh tat. Nobby Die Stimme der Rosenau
Woher kommt diese Fahrigkeit, dieses negative Selbstbewusstsein? Vielleicht ist es den Spielern ja einfach auch etwas zu viel Publicity um ihren Trainer (Stichwort „Wagnerfestspiele“) und vielleicht übt das alles ja auch Druck auf sie auf. Der Bayern-Vergleich von Sandro Wagner war jedenfalls ein Schmarren sondergleichen. Bin gespannt, wie das weitergeht.
Ich hoffe das diese Mannschaft wieder da landet wo Sie hingehört, nämlich in die 2.Liga. In der freien Wirtschaft hätte man sämtliche Akkteure aufgrund Arbeitsverweigerung schon lange gekündigt. Der Trainer kann am wenigsten dafür, wenn die Spieler nicht tun was Sie sollen, und noch dazu nicht gerade wenig verdienen.
Jahr für Jahr einfach der gleiche Mist (gilt übrigens auch übergreifend für den AEV)! Beide Teams hatten die letzten Jahre ein Dusel, in den Ligen zu spielen, in denen sie jetzt spielen. Einfach nur ermüdend! Ich kann nicht verstehen, wie man sich das Woche für Woche live im Stadion geben kann... Und zu Kohr...egal ob heute gelb-rot...der lacht sich doch regelmäßig schlapp, wenn es gegen den FCA geht.
Aber scheene Driggos hams, und an scheena Römer Dunnell.
Mainz hat nicht so gut sondern der FCA besch....eiden gespielt. Das DFB-Trainer-Sonderangebot könnte zum befürchteten Debakel werden und die 15-jährige Erstklassigkeit kosten.
Ein erfahrener Trainer wird rausgeworfen und statt dessen ein Trainernovize ohne Erfahrung verpflichtet. Sandro Wagner mag ja eine bekannte Person sein, die dem FCA mehr Aufmerksamkeit durch die Medien bringt. Aber was heute zu sehen war, das spottet jeder Beschreibung! Offensichtlich hat Dahmen Probleme, wenn es um seinen früheren Verein geht. Eine Verteidigung, die trotz Überzahl noch zwei weitere Tore einfängt, die hochgelobten Stürmer, die gerade mal ein Tor zuwege bringen, so geht es Richtung Liga 2! Wenigstens hat Kohr diesmal gehen müssen, der Spieler ist bei mir längst unten durch. Nächste Woche wird es dann in Heidenheim die nächste Klatsche geben....
Leider gehen die Leistungen der Mannschaft in Richtung "katastrophal". Ich hoffe, dass ich mich da irre. Aber die Außendarstellung des Trainers passt mit Leistungen der Spieler und Taktik nicht zusammen. Bei Maaßen hat man das spät erkannt. Ich bin gespannt...
Komplette Nichtleistung. Auch die eingewechselten Stürmer waren keine Offenbarung zum Besseren. Die Defensivleistung einfach nur grausam. Wo ist die Einstellung? Wo ist jemand, der auf dem Platz ein Zeichen setzt und den müden Haufen wachrüttelt? Man bekommt Angst und Bange, wenn man an die nächsten Spiele denkt.
Wo steht der FCA nun nach dem Saisonauftakt? Da, wo er schon oft stand, nämlich ganz weit unten und das in jeder Beziehung. Die Frage ist, ob es dazu nötig war, einen überaus beliebten und auch erfolgreichen Trainer hinauszuwerfen und den seriös arbeitenden Sportchef gleich hinterher. Mir fällt dazu ein schönes Sprichwort ein: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis.
Danke, Her Ströll , nach dem Schmierentheater bei der Entlassung von Herrn Thorup sehen Sie den begeisternden und attraktiven Angriffs-Fussball, den Sie haben wollten. Dem Übungsleiter an der Seitenlienie zahlen Sie neben dem Gehalt wahrscheinlich auch noch die Kosten für dessen Trainerausbildung.
