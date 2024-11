Neuer droht gegen den FCA auszufallen – steht Bayerns Nummer drei im Tor?

Wenn der FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) beim FC Bayern München antritt, könnte ein bekanntes Gesicht aufseiten des Rekordmeisters fehlen: Manuel Neuer. Wie Bild berichtete, brach der 38-Jährige das Mannschaftstraining der Münchner ab. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bezog Bayern-Coach Vincent Kompany Stellung zu der Personalie: „Manu hat einen Stich im Rippenkasten. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“ Der Belgier will noch die letzten Eindrücke abwarten, ehe er seine Aufstellung gegen den FCA bekannt gibt.

Schon jetzt ist aber klar: Sollte Neuer es nicht schaffen, wird die Stunde der Nummer drei im Bayern-Tor schlagen. Denn der etatmäßige Ersatzmann bei den Münchnern, Sven Ulreich, steht nicht zur Verfügung. „Sven wird aus privaten Gründen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen“, sagte Pressesprecher Dieter Nickles. Schon beim Mittwochstraining fehlte der Ersatzmann der Münchner, Neuer trainierte stattdessen mit Schlussleuten aus der Jugend und der Nummer drei, Daniel Peretz.

Macht Bayern-Keeper Daniel gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesligaspiel in der Startelf?

Eben jener Peretz wird gegen den FC Augsburg auch im Tor stehen, falls Neuer es nicht schafft. Ein Vorteil für den FCA? Schließlich kommt der 24-Jährige mit der Erfahrung von gerade mal 16 Bundesligaminuten. Ende Mai wurde der Israeli beim 2:0-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg für Neuer eingewechselt. Seit seinem Wechsel zu den Bayern im Sommer 2023 absolvierte Peretz nur ein weiteres Spiel für die Bayern, im Pokal gegen Preußen Münster im September 2023 kam er über 90 Minuten zum Einsatz und hielt beim 4:0-Sieg seinen Kasten sauber.

Welche Qualitäten Peretz hat, hatte er aber erst vor Kurzem gezeigt: Bei den Spielen in der Nations League in Frankreich (0:0) und in Belgien (1:0) hielt der 24-Jährige seinen Kasten sauber, trieb in beiden Partien die Offensivstars der großen Fußballnationen zur Verzweiflung. Leistungen, die auch sein Vereinstrainer Kompany, seines Zeichens Belgier, registriert hat: „Er hat es gut gemacht, leider gegen Belgien.“ Kompany betont in dieser Hinsicht: „Wir gehen davon aus, dass Manu es schafft. Wenn nicht, ist es Peretz.“

FCB-Trainer Kompany mit Respekt vor dem FC Augsburg und Jess Thorup

Vor dem FC Augsburg hat Kompany großen Respekt, wie er betonte: „Augsburg war in den letzten Jahren immer ein sehr schwieriges Spiel für uns. Sie sind unsere Nachbarn, das ist immer etwas Besonderes. Sie haben eine gute Entwicklung unter Jess Thorup gemacht, ich kenne ihn noch aus Belgien.“ Der FCA-Coach war von 2018 bis 2020 Trainer von Gent und Genk, Kompany von 2019 bis 2022 Trainer beim RSC Anderlecht.