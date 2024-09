21 Neuzugänge, 18 Abgänge: Der FC Augsburg baut seinen Kader spektakulär um

Wird Zeit, dass wir uns im Zusammenhang mit dem FCA so zwischendurch auch mal wieder mit Fussball beschäftigen und nicht mit den "wirtschaftlichen Erfolgen" Zugänge, Abgänge, Leihen,Leihgebür, Ablösesummenm Boni, etc. dominieren die Berichterstattung; abkippende Sechs, Mittelstürmer, Sieg, Niederlage, etc. sind sozusagen Beiwerk. Bei aller wirtschaftlichen Notwendigkeit, der Kern sollten immer noch das viereckige Grün und die darauf Agierenden sein! Zeit, dass die Saison ins Rollen kommt, so wird sich der Fokus auch (hoffentlich) wieder in die Richtung des Sports drehen.