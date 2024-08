FCA holt Alexis Claude-Maurice aus Nizza 

Der FCA präsentiert einen weiteren Neuzugang: Alexis Claude-Maurice spielt künftig für Augsburg. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler, dessen Transfer sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, kommt ablösefrei. Da sein Vertrag beim OSC Nizza im Sommer ausgelaufen ist, war er zuletzt vereinslos.

Claude-Maurice hat 102 Spiele in der französischen Ligue 1 absolviert und dabei zehn Tore erzielt sowie elf Vorlagen gegeben. In Nizza spielte er seit der Saison 2019/20, nachdem er für 13 Millionen Euro von seinem Ausbildungsclub FC Lorient dorthin gewechselt war. Der Franzose hat nun einen Vertrag bis 2027 beim FCA unterschrieben. Wie der FCA mitteilt, ist Claude-Maurice im Mittelfeld vor allem auf der Zehner- und Achter-Position zu Hause, könne aber auch auf den Flügeln spielen. Er kann somit Arne Engels ersetzen, der zu Celtic Glasgow gewechselt ist.

FCA-Neuzugang Claude-Maurice: „Möchte dem Team mit guten Leistungen helfen“

„Nach meinem Vertragsende in Nizza war ich auf der Suche nach einem ambitionierten Verein, bei dem ich mich bestmöglich weiterentwickeln kann“, zitiert der FCA den Neuzugang in einer Pressemitteilung. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Augsburg waren äußerst positiv und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich hier am richtigen Ort bin. Ich befinde mich im besten Fußball-Alter und möchte dem Team mit guten Leistungen und hoffentlich auch mit Toren und Vorlagen helfen, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen.“

Marinko Jurendic sagte laut Pressemitteilung: „Alexis bringt viel Spielerfahrung aus der höchsten französischen Liga und den Juniorennationalteams mit. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seiner Agilität und Kreativität soll er unserem Offensivspiel insbesondere im letzten Drittel wichtige Impulse geben.“ (AZ)