FC Augsburg

11:36 Uhr

Rafal Gikiewicz erlebt in Bremen einen aufregenden Abend

Plus Der FCA-Torwart ist wieder Garant für einen Auswärtssieg: Rafal Gikiewicz hält einen Elfmeter und muss später über Umwege in die Kabine. Durch das 1:0 in Bremen entspannt sich die Situation.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz nahm den Notausgang. Möglichst weit entfernt von der Tribüne, auf der Bremens leidenschaftlichste Fans stehen. An diesem Abend würden die Anhänger und der Augsburger Torwart keine Freunde mehr werden. Das war klar und ist alleine schon durch die verschiedene Klubzugehörigkeit begründet. Beim 1:0-Sieg des FCA, den Gikiewicz mit einem gehaltenen Elfmeter in der Nachspielzeit sicherte, kam aber noch eine ganze Menge hinzu.

