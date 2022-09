FC Augsburg

Rafal Gikiewicz ist gegen Bremen Held und Buhmann zugleich

Der Finger vor dem Mund von Rafal Gikiewicz ist ein klares Zeichen an die Bremer Fans, nun endlich still zu sein.

Plus Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz ist der Garant des 1:0-Sieges in Bremen. Er legt sich allerdings nach seinem gehaltenen Elfmeter auch mit den Werder-Fans an.

Rafal Gikiewicz war wieder entspannt. Er stand vor dem Bus des FC Augsburg und tippte in sein Handy. Seine Kollegen waren bereit für die Abfahrt, es musste schnell zum Flughafen gehen. Gikiewicz stand noch draußen. Wie war das denn nun an diesem Abend, als er zum einen zu Augsburgs Sieggarant, aber gleichzeitig auch zum Buhmann für das Bremer Publikum wurde? „Fußball ist Emotion, fertig“, sagte Gikiewicz und stieg die wenigen Stufen in den Bus. Die Tür ging zu, die Augsburger fuhren nach dem 1:0-Sieg mit drei Punkten davon.

