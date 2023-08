FC Augsburg

Renato Veiga soll den FCA vorzeitig verlassen

Plus Mit der Mannschaft des FC Augsburg bereitet sich Renato Veiga auf die Saison vor. Doch diese soll der 20-jährige Verteidiger nicht mehr für den FCA bestreiten.

Im Winter war Renato Veiga der letzte von sieben Transfers, die der FC Augsburg abgeschlossen hatte. Mit dem 20-jährigen Portugiesen wollte der Fußball-Bundesligist seine Defensive verstärken. Ein halbes Jahr später arbeiten die Verantwortlichen um den neuen Sportdirektor Marinko Jurendic darauf hin, den groß gewachsenen Spieler wieder abgeben zu können. Der FCA und Veiga suchen nach einer Lösung, um das bis Ende Dezember 2023 abgeschlossene Leihgeschäft vorzeitig zu beenden. Möglich wäre unter anderem, den Spieler nochmals zu verleihen oder den Leih-Vertrag mit Lissabon gleich aufzulösen.

Veiga hatte das Trainingslager im österreichischen Schladming noch vollumfänglich mit der Mannschaft absolviert, anschließend war er in den Testspielen gegen Jahn Regensburg (3:2) und Ajax Amsterdam (3:1) wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Seit Beginn dieser Woche trainiert er individuell oder mit der U23-Regionalligamannschaft. Bundesliga-Trainer Enrico Maaßen sieht im Portugiesen keine Verstärkung mehr für seinen Kader. In der abgelaufenen Saison hatte Maaßen den Defensivspieler in 13 Bundesliga-Partien eingesetzt, sieben Mal stand er sogar in der Startelf.

