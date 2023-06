Was Sportdirektor Jurendic beim FCA bewirken soll

Plus Mit der Verpflichtung von Marinko Jurendic nimmt der FCA eine einschneidende Veränderung in der sportlichen Führungsspitze vor. Wie die Strukturen künftig aussehen werden.

Als Klaus Hofmann vor einem Jahr als Präsident des FC Augsburg zurücktrat, waren interne Machtkämpfe der Auslöser. Unter anderem beabsichtigte der Vereinsboss, über Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter einen Sportvorstand zu installieren. Diese Position sollte nach Informationen unserer Redaktion Armin Veh einnehmen. Reuter und Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll wehrten sich allerdings erfolgreich gegen diese Beschneidung ihrer Kompetenzen. Jetzt, mit einem Jahr Verzögerung, stellt sich der Fußball-Bundesligist tatsächlich breiter auf. Allerdings wird keine übergeordnete Ebene im sportlichen Bereich eingezogen, sondern eine zwischen dem Trainerteam rund um deren Chef Enrico Maaßen und Reuter.

Marinko Jurendic besetzt die neu geschaffene Stelle des Sportdirektors. Zuletzt war er beim Schweizer Erstligisten FC Zürich tätig, nun soll der 45-Jährige mit seiner Expertise, seinem Wissen und seinem Netzwerk dafür sorgen, dass sich der FCA sportlich weiterentwickelt. Mit der Verpflichtung von Jurendic nimmt der Klub grundlegende Veränderungen vor.