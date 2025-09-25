Icon Menü
FC Augsburg: Robin Fellhauers turbulenter Start in der Bundesliga

FC Augsburg

FCA-Profi Robin Fellhauer: „Müssen mit einem anderen Gesicht auftreten“

Bis Robin Fellhauer in der ersten Liga angekommen ist, hat es ein wenig gedauert. Umso aufregender ist die erste Zeit beim FCA. Nun trifft er auf einen Gegner, an den er keine guten Erinnerungen hat.
Von Johannes Graf
    Robin Fellhauer könnte gegen Heidenheim in die Startelf des FCA zurückkehren. Gegner Heidenheim kennt er aus seiner Vergangenheit bestens. Foto: Harry Langer, dpa

    Die Saison ist noch jung, doch Robin Fellhauer hat bereits einen Eindruck davon gewonnen, worauf es in der Ersten Liga ankommt. „Ich habe das schnell gemerkt, wie schnell alles geht und dass jeder Fehler bestraft wird. Kleinigkeiten entscheiden“, betonte er nach dem 1:4 (0:2) gegen den FSV Mainz 05. Fellhauer war neben Torhüter Finn Dahmen einer der wenigen Spieler des FC Augsburg, die sich im Nachgang des Debakels öffentlich äußerten. Das zeigte einerseits, welchen Stellenwert er sich innerhalb kurzer Zeit beim Fußball-Bundesligisten erarbeitet hat, zugleich warf es kein gutes Licht auf andere Spieler, die sich in Führungsrollen sehen, medial aber keine Verantwortung übernehmen wollten.

