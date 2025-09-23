Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FC Augsburg: Sandro Wagner arbeitet Mainz-Debakel auf

FC Augsburg

So arbeitet Sandro Wagner mit seinen FCA-Profis das 1:4-Debakel auf

Nach dem 1:4 gegen Mainz steht der FC Augsburg vor einem wegweisenden Duell gegen Schlusslicht Heidenheim. Trainer Sandro Wagner nimmt seine Spieler in die Pflicht.
Von Robert Götz
    • |
    • |
    • |
    Trainer Sandro Wagner sah nach dem 1:4 gegen Mainz Diskussionsbedarf mit seinen Spielern.
    Trainer Sandro Wagner sah nach dem 1:4 gegen Mainz Diskussionsbedarf mit seinen Spielern. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Als der FC Augsburg am Montag mit dem Spielerersatztraining in die neue Woche startete, hatte sich das Wetter der Stimmung rund um den Bundesligisten nach der 1:4-Heimpleite gegen den FSV Mainz 05 angepasst: Nach dem herrlichen Spätsommerwochenende mit dem aus Augsburger Sicht grausigen Resultat, zogen dunkle Wolken mit Nieselregen über den Trainingsplatz neben der WWK-Arena.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden