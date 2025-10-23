In der FCA-Offensive sind Zocker unter sich

Auf dem Rasen tauschten sich Fabian Rieder und Kristijan Jakic kurz aus. Anton Kade war gefoult worden, der FC Augsburg hatte einen Strafstoß zugesprochen bekommen. Drei Spieler hätten auf der Liste gestanden, erzählte Rieder im Nachgang des 1:1 beim 1. FC Köln. Jakic, der den verletzten Jeffrey Gouweleeuw als Kapitän vertritt, fragte kurz nach, wie er sich denn fühle. „Gut“ sagte Rieder. Hieß: Er sei bereit zu schießen.

Tat er dann auch. Oben rechts schlug der Ball ein. Der FCA führte. Rieder hatte Verantwortung übernommen – und die Erwartungen erfüllt. Zum wiederholten Male. Der Wandel in der Offensive des Fußball-Bundesligisten lässt sich am Schweizer erzählen. Er verkörpert jenen Prototypen, den sich Trainer Sandro Wagner wünscht. Schnell, spielintelligent, trickreich. Vor allem aber auch mündig – trotz jungen Alters. Rieder ist erst 23.

FCA-Trainer Sandro Wagner wollte Fabian Rieder unbedingt im Kader

Wagner hatte im Sommer mit etlichen Vereinen Gespräche geführt. Sollte er seine Kadervorstellungen ausbreiten, fiel wiederholt der Name Rieder. In der vergangenen Saison war der Schweizer von Stade Rennes an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Dort bekam er nicht die Spielzeit, die er sich erhofft hatte. Seine Daten verrieten allerdings, dass enormes Potenzial in ihm steckt. Beim FCA hatte man den Spieler schon länger auf dem Schirm, konkret wurde es am Ende der Transferfrist. Sieben Millionen Euro Ablöse dokumentierten den unbedingten Willen, den Linksfuß an den Lech zu holen.

Rieder ist innerhalb kurzer Zeit ein bedeutender Baustein geworden. Bekam Verantwortung. Übernahm Verantwortung. Er organisiert in der Offensiv beispielsweise das Anlaufen und leitet so das geschlossene Pressing der gesamten Mannschaft ein. Er stellt heraus, dass die Arbeit gegen den Ball die Basis sei. „Wir kommen zuerst über die Defensive, tanken dort Selbstvertrauen und gelangen dann übers Zocken in die Offensive. Das gelingt uns immer besser.“

Fabian Rieder hat bislang zwei Tore und zwei Vorlagen geliefert

Rieder ist innerhalb kurzer Zeit in seinem neuen Umfeld angekommen. „Ich bin glücklich, fühle mich wohl. Der Verein, der Trainer und die Mitspieler geben mir unglaublich viel Vertrauen. Ich glaube, ich konnte das schon sehr gut zurückzahlen.“ Nicht nur in guten Aktionen, sondern auch in harter Währung: Rieder hat in fünf Spielen zwei Treffer und zwei Torvorlagen beigesteuert.

Trainer Wagner sprach in der Vorbereitung davon, „eingefahrene Muster“ aufbrechen zu wollen. Das zeigt sich unter anderem in der Art und Weise, wie der FCA zu Toren kommen möchte. Weniger durch Kraft und Wucht, mehr durch Tempo und Technik. Der Trainer bezeichnet seine Angreifer gerne als „Zocker“. Er verzichtet in der Regel auf einen Stoß- oder Strafraumstürmer, setzt stattdessen auf Kreativität und Facettenreichtum. Eigengewächs Mert Kömür setzt er als „falsche Neun“ ein, flankiert wird der 20-Jährige von Elias Saad, Rieder oder dem enorm vielseitigen Robin Fellhauer. Mit Alexis Claude-Maurice kommt nun nochmals ein Unterschiedsspieler hinzu. Den französischen Ausnahmekönner hatte gegen Ende der Vorbereitung eine Sprunggelenkverletzung aus dem Tritt gebracht. Gegen Köln wechselte ihn Wagner zur Pause ein – und Claude-Maurice deutete sogleich seine Klasse an.

Rieder fühlt sich wohl in diesem Spielsystem und dieser Konstellation. „Es klappt noch nicht alles, aber ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg“, betonte er. Man müsse je nach Gegner den Spielstil anpassen, meinte er, aber man sehe, dass sehr viel Qualität auf dem Platz stehe.

Der FCA hat seine Schwächephase mit vier Niederlagen in Serie hinter sich gelassen. Nach dem Erfolg gegen Wolfsburg (3:1) und dem Punktgewinn gegen Köln ist das Selbstvertrauen und die Überzeugung zurückgekehrt. Wagners aktive Spielweise erzeugt nicht nur Attraktivität, sie kann zu Erfolgen führen.

Zugleich warten schwere Aufgaben auf die Mannschaft, die sich mitten im Verjüngungsprozess befindet. In den Partien gegen Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) und Dortmund kann das Team seine Reifeprüfung ablegen. „Jeder freute sich, wenn es gegen große Teams geht“, betont Rieder. Leipzig sei ein großes Team in der Bundesliga, ergänzt er. „Da gilt es alles reinzuhauen.“