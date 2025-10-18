1:1 in Köln – FCA erkämpft sich einen Punkt

Der Erfolg gegen den VfL Wolfsburg (3:1) hatte für den FC Augsburg befreiende Wirkung. Der Klub holte in der Fußball-Bundesliga nicht nur seine ersten Punkte in eigener Arena, zugleich überzeugte die Mannschaft mit ihrer aktiven Spielweise. Für die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner steht weiterhin die eigene Entwicklung im Mittelpunkt. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln sollte sich zeigen, ob die Fortschritte im Spielaufbau und in der Stabilität nachhaltig sind.

Teilweise wusste der FCA zu überzeugen, letzten Endes musste er sich beim 1:1 (0:0) aber mit einem hart erkämpften Punkt begnügen. Weiter geht es mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Sky).

Coach Wagner nahm in seiner Startelf eine Änderung gegenüber dem Wolfsburg-Spiel vor. Für den verletzten Elvis Rexhbecaj rückte Anton Kade in die Anfangsformation. Der 21-Jährige, vor der Saison vom FC Basel verpflichtet, stand erstmals in einer Bundesliga-Startelf des FCA und bekleidete die rechte Außenbahn. Robin Fellhauer rückte ins Zentrum und begann dort neben Han-Noah Massengo.

Erstes Mal in der FCA-Startelf: Anton Kade steht gegen den 1. FC Köln im Mittelpunkt

Kade war es auch, der sich mit einem Torschuss als Erster dem Kölner Gehäuse annäherte (5. Minute). Der FCA machte sogleich deutlich, dass er gewillt war, aktiv zum Spielgeschehen beitragen zu wollen. Kade blieb dabei im Mittelpunkt, gegen Kölns Kristoffer Lund kam er im Zweikampf zu spät und sah früh die Gelbe Karte (7.). Die Kölner, die unter Trainer Lukas Kwasniok stark in die Saison gestartet sind, schien diese Szene aufzuwecken. Zunächst schnappte sich FCA-Torwart Finn Dahmen den Ball im Nachfassen (13.), dann klärte Kade per Kopf in höchster Not zur Ecke (14.). Die beste Gelegenheit der Kölner hatte Luca Waldschmidt. Seinen Freistoß aus knapp 18 Metern parierte Dahmen (22.).

Die Kölner hatten zusehends die Kontrolle übernommen, sich ein Übergewicht erspielt und kamen der Führung immer näher. Nach einem Konter, in dessen Entstehung sich die Augsburger Noakhai Banks und Robin Fellhauer selbst im Wege standen, zirkelte Jakub Kaminski den Ball an den rechten Außenpfosten (26.). Mit eigenem Ballbesitz suchten sich die FCA-Profis, aus der Umklammerung zu lösen. Die Entlastung war allerdings nur von kurzer Dauer. Die Partie blieb intensiv – wenngleich arm an Torchancen. In den Minuten vor der Pause stabilisierten sich die Augsburger und verlagerten das Geschehen ins mittlere Drittel des Spielfeldes.

Fabian Rieder verwandelt sicher zur 1:0-Führung für den FC Augsburg gegen Köln

Wagner reagierte, brachte Alexis Claude-Maurice für den bemühten, aber kaum durchschlagskräftigen Saad. Rieder eröffnete den zweiten Durchgang mit einem Torschuss, der übers Gebälk strich (46.). In der Folge allerdings drängten erneut die Kölner. Mitten hinein in diese Phase ging der FCA in Führung. Fabian Rieder setzte den Ball per Strafstoß oben rechts ins Netz (54.). Kade war zuvor von Dominique Heintz im Strafraum das Bein gestellt worden.

Dieser Treffer trug zur Belebung auf dem Platz bei. Nickeligkeiten nahmen zu, hier ein Schubser, dort ein Ziehen. Spieler sahen ebenso Gelbe Karten wie FCA-Coach Sandro Wagner, der wort- und gestenreich kommentiert hatte. Dessen Mannschaft wirkte nun bedeutend aktiver, während die Kölner sich sammelten. Mert Kömür (67.) und Claude-Maurice (71.) setzten Duftmarken, ihre Schüsse parierte FC-Keeper Marvin Schwäbe.

Supertalent El Mala gleicht für den 1. FC Köln aus

Ebenso überraschend wie die Führung der Ausgleich der Kölner. Kölns Denis Huseinbasic eroberte den Ball – grenzwertig zu einem Foul – gegen Rieder. Anschließend zeigte Supertalent Said El Mala sein außergewöhnliches Talent, zog von außen nach innen und jagte den Ball per Lattenkontakt ins FCA-Tor (76.).

In einer teils turbulenten Schlussphase drohte der FCA, die Heimreise ohne Punkt antreten zu müssen. Mit Glück und Geschick überstand er die letzten Minuten und holte einen Zähler.

FC Augsburg Dahmen - Jakic, Matsima, Banks (85. Zesiger) - Kade (90.+5 Wolf), Massengo, Fellhauer, Giannoulis - Rieder (85. Essende), Kömür (76. Tietz), Saad (46. Claude-Maurice)

Tore 0:1 Rieder (54./FE), 1:1 El Mala (76.) Schiedsrichter Gerach (Landau) Zuschauer 50.000 (ausverkauft)