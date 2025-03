FCA-Torhüter Dahmen jetzt 613 Minuten ohne Gegentreffer

Also ganz sooo unwichtig ist unser "spielerischer Torwart" an der NULL-Stellung nicht, aber er kann das eben nur mit einer Kopfballstarken und ansonsten sattelfesten Abwewhr schaffen. Aber man sieht doch ganz offensichlich welchen Anteil er am Spiel nach vorne hat. Umsonst spielen ihn doch seine Mitspieler nicht ständig an, denn seine Abspiele kommen meistens auf die vorderen Spieler und fast Punktgenau. Da könnte sich so mancher Feldspieler vorne, die Passgenauigkeit der Bälle zum Mann zu spielen, etwas abschauen! Was wäre denn, wenn der Dahmen etwa noch 10 cm größer wäre? Das Tor für die National-Mannschaft könnte nach Neuers ausscheiden vielleicht in Bälde ganz offen weit stehen und dazu in einem Alter, wo er sich noch weiter entwickeln kann! Also er hat sicherlich mit der tollen Entwicklung des FCA, seit den er wieder im Tor steht schon einen sehr hohen Anteil. So zumindest sehe ich das, Ja!