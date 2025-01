Thorup gegen Baumgart: Am Ende lacht nur einer

Mitunter gleicht eine Pressekonferenz nach einem Bundesligaspiel einem Verhör. Den Ton gibt der Ausgang einer Partie vor. So auch im Stadion An der Alten Försterei, in dem sich am späten Mittwochabend Steffen Baumgart erklären sollte. Seit kurzem ist der 53-Jährige, der als Spieler bei Union Berlin Legendenstatus genießt, dort Trainer. Den stetigen Abwärtstrend wollte er gegen den FC Augsburg beenden, doch nach dem 0:2 (0:2) verschärfte sich die sportliche Krise. Seit zehn Spielen wartet der ehemalige Champions-League-Teilnehmer nun auf einen Erfolg in der Liga.

