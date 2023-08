FC Augsburg

vor 1 Min.

So könnte die Innenverteidigung des FCA aussehen

Plus Frederik Winther sollte am Sonntag in Unterhaching gesetzt sein, Patric Pfeiffer hat ebenfalls gute Aussichten. Jeffrey Gouweleeuw muss dagegen einige Rückschläge hinnehmen.

Von Marco Scheinhof

Einen ganz engen Draht zur Mannschaft hat Jeffrey Gouweleeuw momentan nicht. Was seiner Situation geschuldet ist. Der Niederländer trainiert nach seiner Verletzung noch individuell, zumindest aber teilweise wieder auf dem Platz. Vom Mannschaftstraining ist er noch weit entfernt, dementsprechend derzeit auch häufig von seinen Teamkollegen. Zudem hat Gouweleeuw sein Kapitänsamt beim FC Augsburg nach vielen Jahren verloren. Trainer Enrico Maaßen möchte die Hierarchie im Team verändern.

Gouweleeuw hat einige schlechte Nachrichten zuletzt verdauen müssen. Erst die Verletzung am Fuß, die ihn bremste und mit einer Operation behandelt werden musste. Später die Auskunft, dass der FC Augsburg seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Und letztlich noch die Neuorientierung beim Kapitänsamt. Diese Entscheidung haben ihm Trainer Enrico Maaßen und der neue Sportdirektor Marinko Jurendic in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. "Er hat das sehr professionell entgegengenommen. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ich hoffe, dass er bald wieder zurück ist", sagte der FCA-Coach am Freitag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen