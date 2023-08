FC Augsburg

17:42 Uhr

Warum Demirovic Kapitän wurde und Dahmen die Nummer eins beim FCA ist

Plus Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hat in dieser Woche wichtige Personalentscheidungen getroffen. Dabei geht es um seine Führungsspieler und den Platz im Tor.

Von Marco Scheinhof

Ermedin Demirovic und Finn Dahmen kommen als Letzte aus der Kabine. Gut gelaunt marschieren beide am Freitagmittag zu ihren Autos. Die Sonne scheint, das Training ist vorbei, eine gute Nachricht haben sie zudem bekommen. Demirovic wird Kapitän des FC Augsburg, Dahmen die Nummer eins im Tor. Diese zwei wichtigen Entscheidungen hatte Trainer Enrico Maaßen kurz vor dem Pflichtspielstart am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching getroffen.

Ermedin Demirovic empfindet Amt als Kapitän beim FC Augsburg als große Ehre

Demirovic hatte die frohe Kunde in einem persönlichen Gespräch von Maaßen erfahren. Er sei immer noch ganz aufgeregt, sagt der 26-Jährige am Freitag, für ihn sei das Kapitänsamt eine große Ehre. Es sei ein ganz besonderes Gefühl, die Mannschaft aufs Feld führen zu dürfen. Niklas Dorsch hatte als weiterer Kandidat gegolten, war in der Öffentlichkeit sogar leicht favorisiert worden. Auch, weil Demirovic erst verspätet wegen einer Verletzung ins Training eingestiegen war und noch nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen ist. Maaßens Wahl fiel dennoch auf den Angreifer.

