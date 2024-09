Fast weg, jetzt da: So plant der FCA mit Ruben Vargas

An diesem Nachmittag wollte Ruben Vargas lediglich Taten sprechen lassen. Gegen den FC St. Pauli hatte der Offensivspieler des FC Augsburg erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden. Hatte bis zu seiner Auswechslung nach rund einer Stunde gezeigt, welche Stärken er auf dem Rasen einbringen kann. Mehrmals hatte der 26-Jährige seine Gegenspieler genarrt. Mitunter übertrieb er das Dribbling, stürzte sich in Duelle mit zu vielen Hamburgern und blieb hängen. Meist jedoch blieb Vargas Sieger. In jeder Aktion zeigte er: An Motivation mangelte es ihm nicht beim 3:1 (0:0)-Erfolg.

