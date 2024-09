FCA-Trainer Jess Thorup baut gegen St. Pauli kräftig um

Das heutige Heimspiel des FC Augsburg gegen den FC St. Pauli hat der FCA als Mitgliederspieltag ausgerufen. Darum gibt es rund um die ausverkaufte WWK-Arena verschiedene Aktionen, wird unter anderem für das Wasserprojekt „Football4WASH“ gesammelt, das der FCA zusammen mit der gemeinnützigen Organisation „Viva con Agua“ während seines Trainingslagers in Südafrika gestartet hat. Und am Freitag hatten im Rahmen des Mitglieder-Tages einige FCA-Mitglieder nach der offiziellen Presserunde an FCA-Trainer Jess Thourp Fragen richten dürfen. Einer wollte von Thorup wissen: „Warum kassieren wir so viele leichte, billige Tore?“

Thorup hielt kurz inne, sagte dann, dass sei eine gute Frage, die er sich auch schon gestellt habe und die er auch an seine Mannschaft nach sechs Gegentoren in den ersten beiden Punktspielen weitergegeben habe. „Was ist jetzt hier los? Wenn wir in der Tabelle nach oben gehen wollen, dann müssen wir erstmal den Fokus auf die Basics legen.“

Unter dieser Prämisse geht Thorup auch das Spiel heute gegen die Hamburger an. Er verändert seine Startelf gegenüber dem 0:4 in Heidenheim nach der Länderspielpause gleich auf fünf Positionen. So feiert Neuzugang Frank Onyeka nach nur einer Handvoll Trainingseinheiten sein Debüt, steht Ruben Vargas erstmals, nachdem sicher ist, dass er beim FCA bleibt, in der Anfangsformation. Ferner beginnen Kristijan Jakić, Marius Wolf und Maximilian Bauer. Bauer ist erste Wahl, da Thorup taktisch auf eine Dreierkette (Bauer, Gouweleeuw, Schlotterbeck), die defensiv dann auch in eine Fünferkette wechseln wurde, umstellt, um die Defensive zu stärken.

Nicht im Kader steht Steve Mounié, der erstmals Vater wurde. Masaya Okugawa und Fredrik Jensen fehlen krankheitsbedingt. Dafür zählen Alexis Claude-Maurice, Chrislain Matsima und Torhüter Finn Dahmen, der am Freitag in der U23 U23-Spielpraxis sammelte, erstmals zum Aufgebot. Etwas überraschend ist auch, dass Phillip Tietz auf der Ersatzbank sitzt.

Startelf: Labrović - Bauer, Gouweleeuw Schlotterbeck - Wolf, Rexhbecaj, Jakić, Onyeka, Giannoulis - Vargas, Essende.

Bank: Dahmen (ETW), Pedersen, Matsima, Kabadayi, Maier, Breithaupt, Claude-Maurice, Tietz, Koudossou