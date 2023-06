Stefan Reuter zu den Bayern? Der FCA-Manager dementiert

Die Münchner sollen bei ihrer Suche nach einem Nachfolger von Salihamidzic auch beim FC Augsburg gelandet sein. Doch dran ist an den Gerüchten nichts.

Stefan Reuter kennt sich beim FC Bayern aus. Lange hat er dort gespielt, auch einige Erfolge mit den Münchnern gefeiert. 130 Pflichtspiele hat er für die Bayern bestritten. Sein Ruf in München soll noch immer erstklassig sein. Reuters aktive Spielerkarriere ist allerdings schon eine Weile her, mittlerweile ist er seit gut zehn Jahren beim FC Augsburg in leitender Funktion. Unter ihm haben die Augsburger Jahr für Jahr die Klasse gehalten, so auch vor einer Woche wieder. Zwar mit etwas Glück und wenig überzeugend, letztlich aber steht ein weiteres Jahr Bundesliga in der Bilanz.

Wird Stefan Reuter Nachfolger von Hasan Salihamidzic?

Nun sollen auch die Münchner einen Blick nach Augsburg riskiert und Reuter auf die Nachfolgeliste von Hasan Salihamidzic aufgenommen haben. Der Sportvorstand war vor einer Woche entlassen worden. Als heißeste Kandidaten auf den Posten zählen Leipzigs Max Eberl und Frankfurts Markus Krösche.

Die Ära von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern ist zu Ende. Kahns Nachfolger ist Jan-Christian Dreesen. Doch wer folgt auf Salihamidzic. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild)

Da aber längst nichts sicher ist und von vielen Seiten Dementis eingehen, schadet es nicht, ein paar Namen mehr auf der Liste zu haben. Nach Information von Sky soll auch Stefan Reuter dazu gehören. Weil Reuter gut vernetzt und sehr erfahren sei. Und weil er deutschsprachig sei, was ein wichtiges Kriterium der Stellenbeschreibung ist.

FCB kein Thema für Reuter – er hat beim FCA Vertrag bis 2026

Reuter war die gesamte Woche mit der Aufarbeitung der abgelaufenen Saison beschäftigt. Am Freitagabend ist er kurz per Telefon zu erreichen, für ihn steht ein freies Wochenende bevor. Er habe von den Gerüchten gehört, dran sei aber nichts. „Das ist kein Thema für mich. Ich konzentriere mich nur auf den FCA“, sagte Reuter. Der 56-Jährige hat in Augsburg noch einen Vertrag bis 2026. Ihm wollen die Augsburger recht zeitnah einen neuen Sportdirektor an die Seite stellen, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Recht bald dürfte mit einer Bekanntgabe dieser Personalie zu rechnen sei.

Trainer Enrico Maaßen fliegt am Samstag in den Urlaub, nachdem auch er sich die gesamte Woche mit der Aufarbeitung der Saison beschäftigt hatte. Seine Spieler sind dagegen längst über die Welt verstreut und genießen ihre freien Tage. Sie hatten sich am Montag zu den letzten Tests vor der Sommerpause in Augsburg getroffen.

