So kommen Sie an Tickets für Spiele des FC Augsburg

Wer den FC Augsburg in der WWK-Arena unterstützen möchte, hat mehrere Möglichkeiten, an Tickets für die Spiele zu kommen. Die wichtigsten Infos zum Vorverkauf.

Bis zu 30.660 Fans unterstützen den FC Augsburg bei Heimspielen in der WWK-Arena. Vereinsmitglieder haben stets ein Vorverkaufsrecht für Tagestickets. Nach dem exklusiven Mitgliedervorverkauf startet je nach Verfügbarkeit der freie Vorverkauf für alle Fans. Der Verein informiert online darüber, wann Tickets für welche Spiele erhältlich sind.

Preise für FC-Augsburg-Tickets bei Heimspielen: Vollzahler und Ermäßigung

Stehplatztickets für die Spiele des FC Augsburg gibt es für Vollzahler ab 14 Euro. Die Preise für Sitzplätze starten bei 24 Euro. Der Ticketpreis ist abhängig vom Gegner und den Platzkategorien. Ermäßigte Eintrittskarten gibt es bereits ab zwölf beziehungsweise 21 Euro. Für diese Personengruppen sind die ermäßigten Tickets vorgesehen:

FCA-Mitglieder

Schülerinnen und Schüler

Studierende bis einschließlich 26 Jahren

Bundesfreiwilligendienstleistende

Menschen mit Schwerbehinderung ab 50 Prozent

Rentner

Personen ab 65

Arbeitslose.

FC-Augsburg-Tickets: Vorverkaufsstellen

Fans können über verschiedene Wegen an Tickets für Spiele des FC Augsburg kommen. Die Tageskasse am Spieltag hat ab 2,5 Stunden vor Spielbeginn bis zur Halbzeit geöffnet. Neben einem Onlineshop gibt es auch eine Tickethotline. Zudem sind die Eintrittskarten auch an weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich. Eine Übersicht findet man auf der Homepage des FC Augsburg. In Augsburg werden an folgenden Orten Tickets verkauft:

FC Augsburg Geschäftsstelle ( Bürgermeister-Ulrich-Straße 90)

Geschäftsstelle ( 90) FCA 1907 Store (Bahnhofsstr. 7)

1907 Store (Bahnhofsstr. 7) Augsburger-Allgemeine- Kundencenter ( Maximilianstraße 3)

Kundencenter ( 3) VR-Bank (Annastraße 9).

FC-Augsburg-Tickets im Onlineshop

Im Onlineshop des Vereins gibt es Tickets für alle Spiele des FC Augsburg. Dort sind sowohl Eintrittskarten für Heim- und Auswärtsspiele als auch Tickets für Arenatouren und Kinderbetreuung an den Spieltagen erhältlich.

Tickets für den FC Augsburg: Telefonnummer der Tickethotline

Telefonisch können Fans des FC Augsburg Tickets unter der Telefonnummer 01803/019070 bestellen. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar:

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 14 Uhr.

FC Augsburg: Tickets für Vereine

Vereine und soziale Einrichtungen ab 15 Personen, die einen Ausflug in die WWK Arena planen, erhalten Tickets für jeweils zehn Euro. Dafür gibt es im Ticketshop des FC Augsburg ein Bestellformular. Ist dieses ausgefüllt, erhält der Verein die Eintrittskarten und eine Rechnung per E-Mail.