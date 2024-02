FC Augsburg

18:00 Uhr

Transfer von Ruben Vargas: Lieber der FCA als Florenz

Ruben Vargas (links) wird auf jeden Fall noch bis Ende der Saison am Ball bleiben.

Plus Eigentlich war der Transfer von Ruben Vargas vom FCA zum AC Florenz so gut wie durch. Doch dann blieb der Schweizer Nationalspieler lieber in der Bundesliga. Warum?

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als Marinko Jurendic am letzten Tag des Wintertransferfensters begann, über den geplatzten Wechsel von Ruben Vargas zum AC Florenz zu sprechen, war allen eigentlich klar: Die beiden Klubs konnten sich nicht über eine Ablösesumme einigen. Doch die Begründung des Sportdirektors des FC Augsburg zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München überraschte: Die Klubs waren sich einig, Ruben Vargas wollte nicht (mehr).

"Das stimmt", sagt der 25-jährige Offensivspieler. Er sitzt am Dienstag nach dem Vormittagstraining im Presseraum der WWK-Arena und wirkt zufrieden und erleichtert, als er über seine Entscheidung spricht. "Ich hatte ja schon früher gesagt, dass ich, wenn es ein interessantes Angebot gäbe und es für Augsburg und für mich passt, dieses anhören möchte. Das war in dem Fall so."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

