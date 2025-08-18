Wagner ehrlich: „Ich war angespannt“ – beim FCA macht sich Erleichterung breit

Die Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel zwischen dem Halleschen FC und dem FC Augsburg war ein paar Minuten alt, da geriet Robert Schröder ins Schwärmen. „Ich finde Sandro als Typ brutal. Es macht sehr viel Spaß, die Interviews zu hören und die Entwicklung mitzunehmen: vom Spieler zum Trainer. Er kann für mich nur ein Vorbild sein“, erklärte der Trainer aus Halle. Vor der Saison hat der 37-Jährige seinen Beruf an einer Berliner Oberschule aufgegeben. Dort hatte er Sport und Biologie unterrichtet. Jetzt ist er ausschließlich im Profifußball aktiv, macht Lizenzen und möchte einen Werdegang hinlegen wie der namhafte Kollege.

