FC Augsburg übersteht DFB-Pokal-Herausforderung beim Halleschen FC

FC Augsburg

Wagner ehrlich: „Ich war angespannt“ – beim FCA macht sich Erleichterung breit

In der ersten Runde des DFB-Pokals erfüllt der FC Augsburg seine Pflicht. Von Trainer Sandro Wagner fällt Druck ab. Sportdirektor Benjamin Weber äußert sich zu Transferaktivitäten.
Von Johannes Graf
    Samuel Essende (Mitte) jubelt mit Keven Schlotterbeck (links) und Marius Wolf (rechts) über seinen Treffer zum 2:0. Der FC Augsburg erreichte in Halle die zweite Runde des DFB-Pokals.
    Samuel Essende (Mitte) jubelt mit Keven Schlotterbeck (links) und Marius Wolf (rechts) über seinen Treffer zum 2:0. Der FC Augsburg erreichte in Halle die zweite Runde des DFB-Pokals. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

    Die Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel zwischen dem Halleschen FC und dem FC Augsburg war ein paar Minuten alt, da geriet Robert Schröder ins Schwärmen. „Ich finde Sandro als Typ brutal. Es macht sehr viel Spaß, die Interviews zu hören und die Entwicklung mitzunehmen: vom Spieler zum Trainer. Er kann für mich nur ein Vorbild sein“, erklärte der Trainer aus Halle. Vor der Saison hat der 37-Jährige seinen Beruf an einer Berliner Oberschule aufgegeben. Dort hatte er Sport und Biologie unterrichtet. Jetzt ist er ausschließlich im Profifußball aktiv, macht Lizenzen und möchte einen Werdegang hinlegen wie der namhafte Kollege.

