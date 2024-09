FC Augsburg setzt auf Kontinuität: Jess Thorup verlängert bis Sommer 2026

Am Dienstag wich Jess Thourp auf die Frage nach seiner Zukunft noch aus. „Man weiß nie, was passiert im Fußball“, sagte der 54-jährige Cheftrainer des FC Augsburg. Allerdings zielte die Frage darauf ab, ob Thorup es sich vorstellen könnte, die dänische Nationalmannschaft als Dauerlösung zu übernehmen. Die Frage war auch berechtigt, denn der Vertrag von Thorup wäre am Ende der Saison ausgelaufen.

FCA gibt Vertragsverlängerung mit Jess Thorup bekannt

Seit 15 Uhr ist nun klar, warum Thorup nicht über seine Zukunft reden wollte und konnte: Der FCA gab bekannt, dass er den Vertrag mit seinem Chef-Trainer vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert hat. Vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli in der ausverkauften WWK-Arena sendet dies ein klares Signal des FCA bezüglich einer gewollten Kontinuität auf der wohl wichtigsten Position im sportlichen Bereich.

„Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Zusammenarbeit. Jess ist ambitioniert, teilt die Philosophie unseres Vereins voll und ganz und identifiziert sich mit dem FCA. Dabei sind die Verzahnung mit der eigenen Nachwuchsabteilung sowie die Entwicklung von Spielern sehr wichtige Bestandteile. Wir haben in den vergangenen Wochen gute, von Wertschätzung geprägte Gespräche geführt und sind überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, den FCA weiter nach vorne zu bringen“, wird Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, in der Pressemitteilung zitiert.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic verweist auf die sportliche Entwicklung unter Thorup: „Jess hat innerhalb der letzten Saison den entscheidenden Turnaround geschafft und in der Folge Konstanz und Stabilität in die Leistungen und Ergebnisse gebracht. Unter seiner Leitung haben sich sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes stetig weiterentwickelt. Die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit ist sowohl auf menschlicher als auch auf fachlicher Ebene sehr erfreulich und ein bedeutender Schritt, um die Ausrichtung und unseren eingeschlagenen Weg kontinuierlich fortzuführen. Daran werden wir gemeinsam und in allen Bereichen weiter arbeiten.“

Trainer Jess Thorup sieht noch enormes Potenzial beim FC Augsburg

„Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag beim FC Augsburg zu verlängern. Von Anfang an habe ich mich hier willkommen gefühlt und den FCA als einen familiären, aber zugleich ehrgeizigen Verein erlebt. Die Zusammenarbeit mit den Spielern, Verantwortlichen und dem gesamten Team sowie die Nähe zu den Fans machen mir täglich großen Spaß. Ich sehe nach wie vor enormes Potenzial und werde weiterhin alles dafür tun, meinen Beitrag zur positiven und nachhaltigen Entwicklung des Vereins zu leisten“, ließ sich Thorup in der Mitteilung des Vereins zitieren.

Jess Thorup hatte im Oktober 2023 Enrico Maaßen abgelöst

Jess Thorup hatte im Oktober 2023 Enrico Maaßen abgelöst und feierte wenige Tage später mit dem 5:2-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt. Danach blieb die Mannschaft in den folgenden fünf Spielen unbesiegt. Am Ende belegte der FCA Tabellenplatz 11 – die drittbeste Platzierung in über 13 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit. Es wäre aber auch mehr drin gewesen. Thorup verlor mit seiner Mannschaft die letzten fünf Bundesliga-Spiele und startet auch jetzt mit dem 2:2 gegen Werder Bremen und dem 0:4 in Heidenheim sieglos in die Saison. Doch jetzt soll am Sonntag nach saisonübergreifend sieben Spiele ohne Erfolg wieder ein Sieg eingefahren werden.