FCA verleiht zweiten Spieler innerhalb weniger Stunden in die Türkei

Der FC Augsburg hat im Schlussspurt noch einmal seinen Kader verschlankt und neben Steve Mounié auch Yussuf Kabadayi in die türkische Süper Lig verliehen. In der Türkei schließt das Transferfenster heute Nacht. Wie Mounié zu Alanyaspor wechselt auch Kabadayi für eine Leihgebühr von 100.000 Euro, er zu Gaziantep FK.

Yussuf Kabadayi kam vom FC Bayern München zum FCA

Kabadayi war im Sommer 2024 vom FC Bayern nach Augsburg gewechselt. 900.000 Euro hatte der FCA damals investiert. Der schnelle Stürmer war eine Wette auf die Zukunft, doch bisher konnte sie Kabadayi nicht einlösen, auch wegen einer Knieverletzung. Im Dezember musste er sich am Außenband operieren lassen. Bis dahin hatte er unter Jess Thorup fünf Kurzeinsätze in der Bundesliga absolviert. Die Reha nach der Operation dauerte dann länger als ursprünglich geplant.

Transfer zum VfL Bochum scheitert auf der Zielgeraden

In dieser Saison unternahm Kabadayi unter Sandro Wagner einen neuen Anlauf, doch in der Vorbereitung war schnell klar, auch unter Wagner würde er es schwer haben. Kabadayi und sein Berater sondierten den Markt. Und es schien, als würden sie beim VfL Bochum fündig. Der Zweitligist holte sich kurz vor Transferschluss die Zusage des Bundesligaspielers für ein Jahr. Für die Realisierung der Leihe sagte der FC Augsburg dem Vernehmen nach sogar zu, Teile des Gehalts zu übernehmen; der Medizincheck war angeblich schon absolviert, doch dann sagte der VfL in letzter Sekunde ab.

Jetzt wurde es wieder knapp, doch diesmal gelang der Transfer.