0:1 gegen Sunderland AFC – FCA verpatzt Generalprobe

Womöglich war es nur ein Zufall. Aber als Stadionsprecher Rolf Störmann sich daran machte, die Aufstellung zu verkünden, begann er nicht bei Torhüter Finn Dahmen. Stattdessen nannte er zuerst den neuen Trainer. Sandro Wagner bleibt omnipräsent. Am Samstag feierte der Trainer des FC Augsburg seine Premiere in der WWK-Arena und bekam einen ersten Eindruck von seiner künftigen Heimspielstätte. Als Gegner diente der englische Erstligaaufsteiger AFC Sunderland, der einen prominenten Neuzugang mitgebracht hatte. Granit Xhaka, der mit Bayer Leverkusen große Erfolge gefeiert hatte, führte die Gäste als Kapitän aufs Feld.

Mit Leverkusen war der erfahrene Schweizer in Augsburg stets erfolgreich gewesen – und auch mit seinem neuen Klub gelang ihm dies. Sunderland siegte mit 1:0 (1:0), weil kurioserweise gleich zwei Strafstöße während der Partie nicht verwandelt wurden. Unter anderem scheiterte FCA-Stürmer Phillip Tietz bei seinem Versuch. Auf FCA-Coach Wagner wartet noch Arbeit bis zum ersten Pflichtspiel am kommenden Wochenende. Wenngleich der Gegner einfacher zu bespielen sein wird als der Klub aus Sunderland. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der FCA auf den viertklassigen Regionalligisten Hallescher FC (Sonntag, 18 Uhr).

Gegenüber dem Test am Freitagabend gegen den Seria-A-Klub Pisa SC (2:2) hatte Wagner seine Elf erwartungsgemäß komplett getauscht. Vor Torhüter Dahmen verteidigte eine Dreierkette mit Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw und Keven Schlotterbeck. Im zentralen Mittelfeld agierten die beiden „Sechser“ Han-Noah Massengo und Kristijan Jakic, auf den Außenbahnen Marius Wolf (rechts) und Dimitrios Giannoulis (links). Im Angriff sollten Neuzugang Elias Saad, Mert Kömür und Stoßstürmer Phillip Tietz für Torgefahr sorgen.

Phillip Tietz verschießt gegen Sunderland AFC einen Strafstoß

Unterstützt von der singenden Sunderland-Anhängerschaft waren die Gäste zunächst das agilere Team. Bei hochsommerlichen Temperaturen ließ Wagner nicht früh angreifen, sondern verordnete eine abwartendere Haltung. Fixpunkt Xhaka wusste die Räume zu nutzen, initiierte so das 1:0 seiner Mannschaft. Zwei kurze Pässe an der Strafraumgrenze genügten, um Habib Diarra in optimale Schussposition zu bringen. Trocken traf er ins kurze Eck (14.). Wenige Minuten später vergab Eliezer Mayenda die Chance, die Führung auszubauen. Er schickte den Ball jedoch bei seinem Strafstoß übers Gebälk (18.). Zuvor hatte FCA-Kapitän Gouweleeuw Diarra im Strafraum abgeräumt.

Mayenda schien der Fehlschuss zusätzlich zu motivieren. Zweimal tauchte er allein vor Dahmen auf, einmal lupfte er daneben (20.), einmal wehrte der FCA-Torwart im Eins-gegen-Eins ab (36.). Dazwischen hatte der FCA die plötzliche Gelegenheit zum Ausgleich. Mert Kömür hatte sich nach einer Einzelaktion nur durch ein Foul stoppen lassen. Der nächste Strafstoß – der nächste Fehlschuss. Tietz scheiterte an Sunderlands Keeper Robin Roefs (28.).

FCA-Coach Sandro Wagner kann zur Pause nicht zufrieden sein

Wagner konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. In einer Unterbrechung diskutierte er mit Jakic, dieser wiederum hatte zuvor viel mit seinen Mitspielern gesprochen. Noch griffen die taktischen Mittel nicht, wenngleich der FCA in den Minuten vor der Pause mehr Ballbesitz verbuchte und sich in die Hälfte der Gäste einnistete.

Mit einem Wechsel begann die zweite Hälfte. Der flexible Robin Fellhauer, gegen Pisa noch auf der rechten Außenbahn, ersetzte den Griechen Giannoulis auf der linken Seite. Kömür näherte sich mit einem Torschuss an, den Roefs im Nachfassen festhielt (47.). Die Chance war Auftakt munterer Minuten, in denen Matsima mit einer Mega-Grätsche (48.) und Dahmen mit einer Parade (57.) für Augsburg einen Gegentreffer verhinderte (48.), Torhüter Roefs mit einer Glanztat gegen Tietz einen Gegentreffer für Sunderland (53.). Danach beruhigte sich das Geschehen, ehe Xhaka lautstark auf sich aufmerksam machte: Er donnerte die Kugel ans Lattenkreuz (67.).

Wagner wechselte nochmals und nahm Fellhauer nach einer halben Stunde wieder vom Feld. Die Premiere des Trainers im Augsburger Stadion ging daneben, aber er kann es beim nächsten Heimspiel besser machen: Am 2. Spieltag der Bundesliga ist der FC Bayern München zu Gast.

FC Augsburg Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Massengo, Jakic, Giannoulis (46. Fellhauer/74. Banks) - Kömür, Saad (84. Dardari) - Tietz (74. Essende)

Tore 0:1 Diarra (14.) Besond. Vorkommnisse Mayenda (AFC) verschießt Foulelfmeter (18.), Roefs (AFC) hält Foulelfmeter von Tietz (FCA/28.) Schiedsrichter Hartmann (Wangen) Zuschauer 15.231