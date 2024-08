FCA gegen Marseille: Hier gibt es das Spiel als Re-Live

Generalprobe für den FC Augsburg: Nach dem 1:0 gegen Leicester City vergangene Woche stand am Samstag das Testspiel gegen Olympique Marseille an. Es war der letzte Auftritt vor der ersten Runde im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin am Sonntag, 18. August. Die Augsburger Allgemeine zeigt das Spiel in Kooperation mit dem FC Augsburg in voller Länge als Re-Live. Das Video ist in diesem Artikel zu finden.

