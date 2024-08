FC Augsburg gegen Marseille live schauen und Bundesliga-Tickets sichern

Generalprobe für den FC Augsburg: Nach dem 1:0 gegen Leicester City steht an diesem Samstag um 17 Uhr das Testspiel gegen Olympique Marseille an. Es ist der letzte Auftritt vor der ersten Runde im DFB-Pokal bei Viktoria Berlin am Sonntag, 18. August. Die Augsburger Allgemeine überträgt die Partie gegen Marseille in Kooperation mit dem FC Augsburg, der auch den Live-Kommentar beisteuert, im Livestream. Der Stream ist in diesem Artikel zu finden. Wer jetzt ein FCA-Abo abschließt, liest ein Jahr lang vergünstigt für 1,907 Euro pro Woche alle Plus-Inhalte der Augsburger Allgemeinen inklusive der FCA-Berichterstattung mit ausgewählten Livestreams, Hintergründen und News. Zusätzlich erhalten alle Neu-Abonnenten, die jetzt abschließen, zwei Sitzplatz-Tickets für das Bundesliga-Heimspiel FC Augsburg gegen FSV Mainz 05 am Freitag, 20. September. Schnell sein lohnt sich: Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht.

