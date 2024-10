Was sich der FCA vom neuen Fanshop in der Maxstraße erhofft

Ein erklärtes Ziel des FC Augsburg ist es seit einiger Zeit, näher an den Fans zu sein, als das in den vergangenen Jahren mitunter der Fall war. Ein Mittel dazu: Immer mehr Bereiche werden nicht mehr an Dienstleister vergeben, sondern selbst in die Hand genommen. Ein Beispiel dafür ist die Gastronomie im Stadion, die der Klub seit Saisonbeginn in Eigenregie führt. Ein anderes Beispiel öffnet am Samstag um 10 Uhr seine Pforten und liegt im Herzen der Stadt, in der Maximilianstraße 9: der neue FCA-Fanshop. Auch hier ist die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister beendet, der bisherige Shop in der Bahnhofstraße ist Geschichte. Der Verein selbst regelt nun, wo, wie und was es zu sehen - und vor allem zu kaufen - gibt.

