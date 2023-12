FC Augsburg

Wie FCA-Trainer Jess Thorup Unzufriedenheit verhindern möchte

Plus Der Augsburger Kader ist groß, beim Spiel in Bremen kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Etliche Spieler werden es nicht in den Kader schaffen. Das könnte Unruhe bringen.

Die gute Nachricht kam ganz am Ende, als die Pressekonferenz schon vorbei war. Auf dem Laptop von Pressesprecher Dominik Schmitz ploppte die Bestätigung auf, dass der FC Augsburg tatsächlich das derzeit laufstärkste Team in der Fußball-Bundesliga stellt. Weit mehr als 120 Kilometer laufen die Augsburger im Schnitt pro Partie, mehr als die Konkurrenz. Werder Bremen hatte auf diesen Fakt auf seiner Homepage im Vorfeld der Partie am Samstag (15.30 Uhr) hingewiesen. Die Augsburger Zahlen bestätigen das also.

Es sind Fakten, die Thorup gefallen. "Das Training zahlt sich aus", sagte der Däne und lachte. Bei vielen Einheiten fordert er seine Spieler zwei Stunden oder gar noch länger auf dem Platz. Doch nicht nur die Laufwerte passen, auch die daraus resultierenden Ergebnisse sorgen für gute Stimmung. Seit sechs Partien ist der FCA ungeschlagen, es ist genau der Zeitraum seit Thorups Amtsübernahme. Der Däne hat nicht nur die Laufwerte im Vergleich zu seinem Vorgänger Enrico Maaßen verbessert, das Gesamtbild ist ein gänzlich anderes. Aus einem zaudernden Team ist eine zupackende Mannschaft geworden, die ihr Selbstvertrauen merklich steigert. "Selbstvertrauen kannst du dir nicht irgendwo kaufen, das musst du dir erarbeiten", sagte Thorup.

