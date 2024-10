Sympathien garantieren keinen Trainerjob

Seit einem Jahr ist Jess Thorup als Trainer des FC Augsburg tätig. Wegen seiner netten, besonnenen Art fliegen dem Dänen vom ersten Tag an Sympathien zu. Zweifelsohne ist der 54-Jährige ein Mensch mit Charme, sein angenehmer Umgang verfängt, der Außenwirkung des FCA ist er zuträglich. Hinzu gesellte sich sportlicher Erfolg, der den Gesamteindruck komplettierte. Fußball jedoch ist in seiner professionellen Form nichts weniger als ein knallhartes Geschäft, in dem Ergebnisse zählen. Das weiß auch Thorup, der lange genug in diesem Business arbeitet.

