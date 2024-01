"AZ live" mit FCA-Coach Thorup und Panther-Trainer Kreutzer: "Niemand steht über der Mannschaft"

Die Trainer der beiden Augsburger Erstligisten sind Gesprächspartner bei "AZ live" im Kleinen Goldenen Saal. Sie erzählen von Herausforderungen und sportlichen Entscheidungen.

Fußball und Eishockey – ganz im Zeichen des Sports stand „AZ live“, das Gesprächsformat der Augsburger Allgemeinen, am Dienstagabend im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg. Die Trainer der beiden größten Sportvereine der Stadt, Christof Kreutzer von den Augsburger Panthern und Jess Thorup vom FC Augsburg, standen den Sportredakteuren Milan Sako und Johannes Graf vor rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern Rede und Antwort.

Kreutzer und Thorup geben dabei auch Einblick in ihr Privatleben, schildern, wie sehr ihre Familien gefordert sind, wenn der Vater von einer Trainerstation zur anderen zieht, an den Wochenenden rund um die Uhr unterwegs ist oder eine Entlassung zu verkraften hat. So erzählt Thorup, dass seine Frau und seine Kinder nahezu für jedes Heimspiel nach Augsburg kommen. "Wir sind eine Fußballfamilie", betont der Däne, den es in seiner Freizeit immer wieder in sein Heimatland zieht.

Beide Trainer waren 2023 erst nach Augsburg gekommen, Kreutzer im Frühjahr, Thorup im Herbst. Beide waren angetreten, um ihre Mannschaften wieder "auf die richtige Bahn zu führen", wie es Christof Kreutzer ausdrückt. Beide sehen sich in ihrem Selbstverständnis allerdings weniger als dominante und autoritäre Trainer, sondern eher als Leitfiguren mit psychologischen Fähigkeiten. "Ich habe das Gefühl, dass ich eher Anführer als ein Trainer bin", formuliert es Thorup. Auf alle Fälle sei er einer, der ehrlich zu den Spielern sein möchte und sich immer bemühe, ihnen klar zu vermitteln, warum sie spielen oder auch nicht. Ähnlich sieht es Kreutzer: "Ich muss nicht mit jedem meiner 30 Spieler Best Buddy sein. Ich muss die beste Mannschaft aufstellen."

Der Teamspirit steht für beide Erstliga-Trainer immer im Vordergrund. Sowohl Kreutzer als auch Thorup fordern Zusammenhalt, Disziplin und Respekt von ihren Spielern ein. So bittet Eishockeycoach Kreutzer seine Schützlinge durchaus auch zum klärenden Einzelgespräch, sollten sie in irgendeiner Weise dem Team geschadet haben. Ähnlich sieht es Thorup. Besonders Unpünktlichkeit kann der Däne nicht leiden: "Wer da die Grenze übertritt, kriegt Probleme mit mir."

Für Christof Kreutzer vom AEV ud Jess Thorup vom FCA ist der Klassenerhalt das Ziel

Erstes sportliches Ziel für beide Trainer ist der Klassenerhalt, im Eishockey wie im Fußball. Auch wenn Kreutzer einräumt, dass es bei den Panthern ein schwieriges Unterfangen werden wird, da "man nicht, weiß was passiert". Ob man als Tabellenletzter nun absteigt oder nicht, wie etwa die Augsburger, die im vergangenen Jahr trotz Abstiegsplatz in der DEL verblieben sind. Auch in diesem Jahr werde es nicht leichter. "Im Moment ist es sehr spannend, im unteren Teil sind fünf Mannschaften, die zwei Plätze ausspielen. Da sind wir mitten drin und das ist unsere Herausforderung", so Kreutzer.

Siege sind für beide der Antrieb ihres Tuns. So will Thorup am liebsten alles andere von sich schieben, damit er sich ausschließlich darauf konzentrieren kann, mit seiner Mannschaft zu gewinnen. Und Kreutzer bringt seine unermüdliche Motivation kurz und knapp auf den Punkt: "Gewinnen macht einfach süchtig."