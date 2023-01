FC Augsburg

17:55 Uhr

Wo der FCA noch Baustellen hat

Enrico Maaßen erlebte am Samstag zwei Niederlagen seines FC Augsburg.

Plus Unruhe um Florian Niederlechner, zwei Niederlagen gegen Union Berlin und angestrebte Veränderungen im Kader: So richtig kommt der FCA in Spanien nicht zur Ruhe.

Von Marco Scheinhof

Der Sonntagvormittag war gemütlich. Ein bisschen laufen, eine gute halbe Stunde – mehr stand nicht auf dem Programm des FC Augsburg. Regeneration nach dem intensiven Samstag mit den zwei Testpartien gegen Union Berlin. Partie eins ging mit 0:1 verloren, die zweite mit 1:4. So richtig rund läuft es für den Fußball-Bundesligisten noch nicht im Trainingslager in Spanien. Nicht nur auf dem Platz.

