Zwei FCA-Profis sind schon sicher bei der WM 2026 dabei

Elias Saad und Ismaël Gharbi Die beiden neuen Außenbahnspieler buchten mit zwei Siegen mit der tunesischen Nationalmannschaft das WM-Ticket. Beim 3:0-Sieg gegen Liberia wurde Saad in der 82. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit per Freistoß zum 3:0-Endstand. Auch Gharbi war in der 53. Minute eingewechselt worden. Beim entscheidenden 1:0-Auswärtserfolg gegen Äquatorialguinea begann Saad und wurde in der 59. Minute durch Teamkollege Gharbi ersetzt. Tunesien ist in der Gruppe H nicht mehr vom Tabellenplatz eins zu verdrängen.

Elvis Rexhbecaj Der Mittelfeldspieler, der beim FCA derzeit keine tragende Rolle spielt, stand beim sensationellen 2:0-Heimsieg des Kosovo gegen Schweden im Mittelpunkt. Rexhbecaj erzielte nach einem Alleingang im Nachschuss das 1:0 (26.) und wurde dann in der 86. Minute ausgewechselt. Zuvor war für Rexhbecaj beim 0:4 gegen die Schweiz in der Halbzeitpause Schluss. Kosovo hat in der Gruppe B nach zwei Spielen drei Punkte.

Erstes Tor von FCA-Profi Kristijan Jakic für Kroatien

Kristijan Jakic Großen Anteil hat Kristijan Jakic, dass Kroatien nach vier Spieltagen mit der Maximalpunktzahl von zwölf Zählern an der Tabellenspitze der Gruppe L steht. Beim mühsamen 1:0-Auswärtssieg auf den Färöer Inseln leitete er mit einer Flanke den Siegtreffer ein. Beim 4:0 gegen Montenegro erzielte der 28-Jährige mit einem Linksschuss sein erstes Tor für die kroatische Nationalmannschaft.

Fabian Rieder Zwei Ausrufezeichen setzte FCA-Neuzugang Fabian Rieder im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft. Sowohl beim 4:0 gegen den Kosovo (mit Rexhbecaj) als auch beim 3:0-Erfolg des Tabellenführers gegen Slowenien bereitete er einen Treffer per Eckball vor.

Aiman Dardari spielt mit Luxemburg gegen Deutschland

Aiman Dardari Auf den quirligen Nationalspieler Luxemburgs, der sich von der FCA U23 in den Profikader hochgekämpft hat, müssen die deutschen Abwehrspieler aufpassen, wenn beide Teams am 10. Oktober aufeinandertreffen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Nordirland erzielte der 20-Jährige sein erstes Länderspieltor. Beim knappen 0:1 (das Tor fiel erst in der Nachspielzeit) gegen die Slowakei spielte der Mittelfeldspieler durch.

Anton Kade und Mert Kömür Das Duo des FC Augsburg musste schon früh die Heimreise von der deutschen U21-Nationalmannschaft antreten. Kömur hatte im Training einen Zehenbruch erlitten, Kade musste mit Sprunggelenkproblemen passen.

Finn Dahmen Persönlich waren die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Slowakei und Nordirland mit der deutschen Nationalmannschaft für den Torhüter des FCA eine wichtige Erfahrung. Zum Einsatz kam er nicht, darum darf er sich auch noch nicht Nationalspieler nennen.

Steve Mounié, Samuel Essende, Noahkai Banks Alle drei sind am Dienstagabend noch mit ihren Teams Benin, DR Kongo und den USA im Einsatz.