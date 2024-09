FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic: „Es brennt bei Flanken“

Jess Thorup blickte fassungslos Richtung Spielfeld. So als konnte es der Trainer des FC Augsburg nicht glauben, was er gerade gesehen hatte. Es waren genau 50 Minuten gespielt, als Torhüter Nediljko Labrovic zum dritten Mal gegen den FSV Mainz 05 den Ball aus seinem Tor holen musste. 1:3 stand es dann auf den meterhohen LED-Wänden, die im Norden und Süden der WWK-Arena befestigt sind. Es ist dann noch eine lange Geschichte, bis die 2:3-Niederlage des FCA am Freitagabend feststand. Eine mit mehreren Kapiteln, die hauptsächlich vom Videoassistenten im Kölner Keller geprägt waren, mit einer nicht gegebenen Roten Karte gegen den Ex-Augsburger Dominik Kohr und einem wieder zurückgenommenen Elfmeter für den FCA.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mainz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis