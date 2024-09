Unmut in Augsburg: FCA kritisiert VAR nach Niederlage gegen Mainz scharf

Die Stimmung in der Mixed-Zone der WWK-Arena war am Freitagabend hochexplosiv. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, der normalerweise dem Ruf des bedächtigen, ausgeglichenen Schweizers mehr als gerecht wird, ließ seinen gewaltigen Frust über das Schiedsrichter-Gespann freien Lauf. Passend dazu verschickte Medien-Direktorin Denise Schäfer per WhatsApp einen neunsekündigen Videoschnipsel mit der wohl entscheidenden Szene bei der wilden und emotionalen 2:3 (1:2)-Niederlage des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05.

