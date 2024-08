Modeexpertin über das FCA-Römertrikot: „Es wirkt sehr italienisch-elegant“

Weit über 10.000 verkaufte Trikots – das Römertrikot des FC Augsburg ist voll eingeschlagen. Der Sonderdress ist nur ein Beispiel dafür, was Vereine sich alles einfallen lassen, um Kreativität bei der Trikotgestaltung zu beweisen und damit Geld zu verdienen. Jedes Jahr kommen neue Trikots auf den Markt, mal können sie mehr, mal weniger überzeugen. Eine Modeexpertin erklärt, welche Jerseys sie in dieser Bundesligasaison besonders gelungen findet – und welche Team-Designer nochmal ins Trainingslager müssen.

Generell seien Farb- und Mustergestaltung sowie die Form wichtig bei der Bewertung der Trikots, sagt Nina Hein, Professorin für Modedesign und Modemanagement an der Mediadesign Hochschule in Berlin. „Ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr Muster im Hintergrund ein gewisser Trend sind.“ Dass die Bundesligisten auf Trends in der Modewelt reagieren, könne man nicht sagen. „Die Trikots sind schon ein eigenes Genre.“ Dass keiner der Vereine auf Querstreifen setzt, findet Hein richtig. Ähnlich wie im Privaten gilt auch bei Trikots: Querstreifen wirken nicht unbedingt vorteilhaft. „Längsstreifen machen eben schmaler und dadurch auch dynamischer.“ Einfarbige Trikots seien gut, wenn man auf Nummer sicher gehen wolle. „Einfarbig ist immer besser als bunt schlecht gestaltet.“ Wenn man aber einen Designer habe, der auch mit Mustern umzugehen weiß, könne man auch ins Risiko gehen.

FCA-Heimtrikot reicht für Mittelfeldplatz

Ähnlich wie in sportlicher Hinsicht ist auch modisch Holstein Kiel für Hein ein klarer Abstiegskandidat. Das in Blautönen gehaltene Heimtrikot der Norddeutschen wirke von der Farbgestaltung her sehr gewöhnlich. „Es macht leider keinen sehr hochwertigen Eindruck.“ Auf den Abstiegsplätzen befindet sich auch der VFL Bochum, dessen ebenfalls in blau gehaltenes Trikot laut Hein doch recht bieder wirkt. Ebenfalls hinten im Trikotranking ist für Hein der 1. FC Heidenheim. „Der starke Kontrast zwischen dem T-Shirt und dem Halsausschnitt gefällt mir nicht so gut.“

Icon Vergrößern Das Heimtrikot des FCA schneidet modisch mittelmäßig ab. Foto: WITTERS Icon Schließen Schließen Das Heimtrikot des FCA schneidet modisch mittelmäßig ab. Foto: WITTERS

Der FC Augsburg reiht sich mit seinem weiß gehaltenen Heimtrikot aus Sicht von Hein im Mittelfeld ein. „Ich finde es nicht besonders herausragend, aber auch nicht schlecht gestaltet.“ Es sei eben unauffällig. Auffälliger ist da das grüne Trikot von Werder Bremen, das Hein am drittschönsten findet. „Dass es vom Karomuster nach unten hin in Längsstreifen übergeht, finde ich gut.“ Vizemeister wird bei Hein RB Leipzig mit dem roten Auswärtstrikot. Dieses wirke durch die verschiedenen Schattierungen in der gleichen Farbe sehr hochwertig. „Auch der Halsausschnitt ist schön, der hat etwas V-förmiges und ist nicht rund.“

FC Bayern hat schönstes Trikot der Liga

Während der FC Bayern sportlich in der letzten Saison einen Durchhänger hatte, ist er in diesem Jahr modisch ganz vorn. Das mintgrüne Auswärtstrikot des FCB sieht Hein als den schönsten Dress in der Bundesliga. „Es ist nicht so grell, sondern eher dunkel gehalten, trotzdem sticht die bläulich-grünliche Farbe hervor.“ Auch das Hintergrundmuster sei sehr gelungen. „Es ist nicht so ganz konkret, was ist, es könnte auch etwas Organisches sein.“ Den Schnitt findet Hein beim Bayern-Trikot besonders gut gelungen. „Das hat eine super Passform und sitzt einfach.“

Icon Vergrößern Das Auswärtstrikot der Bayern kommt bei einer Modeexpertin sehr gut an. Foto: MIS Icon Schließen Schließen Das Auswärtstrikot der Bayern kommt bei einer Modeexpertin sehr gut an. Foto: MIS

Gut weg kommt bei Modeexpertin Hein auch das Römertrikot des FCA. „Es wirkt sehr italienisch-elegant.“ Die Geschichte hinter dem Trikot, die römischen Wurzeln Augsburg zu betonen, sei im Stil gut umgesetzt. „In den südeuropäischen Ländern hat man ja gerne etwas Bling-Bling, insofern passen die goldenen Töne.“ Die Expertin spricht den Fans offenkundig aus der Seele. Das Trikot ist restlos ausverkauft, die vorbestellten Trikots kommen erst im November.