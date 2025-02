Wohin führt der Weg des FCA?

Das Bemühen kann man Jess Thorup jedenfalls nicht absprechen. Noch immer hält der Trainer des FC Augsburg an seinem vorrangigen Saisonziel fest: dem Klassenerhalt. Von Spiel zu Spiel denken, Punkte sammeln, das steht für den Dänen, der am Freitag 55 Jahre alt wird, im Mittelpunkt. Zugleich kann er nicht gänzlich ausklammern, in welch komfortabler Situation sich der FCA und er inzwischen befinden. Dank eines beeindruckenden Zwischenspurts, dank sechs Spielen in Serie ohne Niederlage und dank zwölf Punkten nach der kurzen Winterpause droht dem Klub in der Fußball-Bundesliga kaum noch Abstiegsgefahr.

