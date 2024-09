Saisonauftakt des FCA ist eine Enttäuschung

Die Fernsehsender wir bringen dehnen zu wenig Abonnenten. Für die sind wir schon viel zu lange in der Bundesliga, die anderen kleinen die kommen und gehen. Es war doch schon immer so wer zahlt schafft an. Mit dem VAR kann man doch ganz gezielt eingreifen. Nach dem Spiel am Freitag muss das doch jetzt der Blindeste sehen.