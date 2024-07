FCA-Trainer Thorup fordert eine Steigerung

Diese Trainingseinheit am Freitagvormittag ist intensiv. Läufe, Pässe, Torschüsse - alles in höchster Geschwindigkeit. Wie immer hat Trainer Jess Thorup die den ersten Part der Einheit beobachtet, ohne direkt einzugreifen. Nach dem Warmmachen und den einführenden Passübungen übernimmt er das Kommando. Seine Rufe hallen über den Rasenplatz im Ressort Anew in White River. Während in den ersten Tagen der Südafrika-Reise das Abenteuer im Mittelpunkt stand, rückt jetzt das Sportliche in den Vordergrund.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis