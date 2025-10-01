Vor diesen fünf Herausforderungen steht FCA-Trainer Sandro Wagner

>>>Die FCA-Verantwortlichen, allen voran Geschäftsführer Michael Ströll, sind davon überzeugt, dass die Qualität ihres Personals ausreicht, um erfolgreich und attraktiv zu spielen. <<< Dies stimmt in keinster Weise. Der Kader ist insgesamt nur zweitligatauglich. Lediglich 4 bis 5 Spieler haben Bundesligatauglichkeit. Sowohl balltechnisch als auch im Hinblick auf die Spielidee ist dieser Kader ein Trauerspiel. Der schlechteste Kader, den wir seit Bundesligaaufstieg je hatten. Mit diesem Kader und einem Trainer, der sein Spielsystem nicht an die Fähigkeiten des Kaders anpasst,wird es sehr, sehr schwierig, den Klassenerhalt zu schaffen. Klar, wir hatten immer Saisonen, in denen die Ergebnisse nicht stimmten - aber man hatte gesehen, dass es häufig nur an den letzte 5 Prozent lag. Wenn man jetzt die Spiele anschaut, dann fehlt es an 50 Prozent - da passt gar nichts. Das ist alles grottenschlecht.