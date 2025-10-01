Vor diesen fünf Herausforderungen steht FCA-Trainer Sandro Wagner

Vier Niederlagen in Folge haben beim FC Augsburg Spuren hinterlassen. Längst ist der positive Effekt nach dem Auftakterfolg beim SC Freiburg (3:1) verpufft, statt Aufbruch- herrscht Krisenstimmung. Die Erwartungen an Trainer Sandro Wagner waren hoch, er sollte den Fußball-Bundesligisten spielerisch auf ein anderes Niveau heben. Nicht mehr nur über schnödes Verteidigen sollte der FCA zu Punkten kommen, attraktiver und mutiger sollte er auftreten. Zu sehen war davon zuletzt wenig, Leistungen und Punktausbeute waren enttäuschend. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) muss der 37-Jährige Probleme lösen.
FC Augsburg
>>>Die FCA-Verantwortlichen, allen voran Geschäftsführer Michael Ströll, sind davon überzeugt, dass die Qualität ihres Personals ausreicht, um erfolgreich und attraktiv zu spielen. <<< Dies stimmt in keinster Weise. Der Kader ist insgesamt nur zweitligatauglich. Lediglich 4 bis 5 Spieler haben Bundesligatauglichkeit. Sowohl balltechnisch als auch im Hinblick auf die Spielidee ist dieser Kader ein Trauerspiel. Der schlechteste Kader, den wir seit Bundesligaaufstieg je hatten. Mit diesem Kader und einem Trainer, der sein Spielsystem nicht an die Fähigkeiten des Kaders anpasst,wird es sehr, sehr schwierig, den Klassenerhalt zu schaffen. Klar, wir hatten immer Saisonen, in denen die Ergebnisse nicht stimmten - aber man hatte gesehen, dass es häufig nur an den letzte 5 Prozent lag. Wenn man jetzt die Spiele anschaut, dann fehlt es an 50 Prozent - da passt gar nichts. Das ist alles grottenschlecht.
Herr Koch, wie kann es dann sein, dass Herr Thorup mit dieser Mannschaft, die sogar noch verstärkt wurde, die zweitbeste Platzierung des FCA in der Vereinsgeschichte erreicht hat.
Der Kader (Spieler) ist in der Mehrzahl sehr wohl Bundesligatauglich, aber momentan spielt er halt nur wie ein zusammengewürfelter Haufen. Der Trainer (und sein Team?) ist (momentan) nicht in der Lage, die Spieler dahingehend zu bringen, homogen und "Zusammenspielend" aufzutreten. Es fehlt das/ein Konzept des Trainers, die Spieler nach Ihren Möglichkeiten passend auf den Gegner einzustellen, um effektiver zu spielen.
