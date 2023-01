FCA-Manager Stefan Reuter ist nach Freiburg-Niederlage auf 180

@ERICH R.

Nein, das hätte mir wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen, bzw. wenn es auch mal so war!

Ich habe mich immer bemüht "neutral" und gerecht zu pfeifen, das ist mir sicherlich auch nicht immer gelungen, denn einen schlechten Tag, darf Jede/r mal haben, mit Absicht macht man das doch sicherlich nicht, oder?



Aber warum sind es meist die selben Schiedsrichter in der Bundesliga, bei Denen man seit Jahren merkt, dass sie nicht unbedingt "wohlwollend" in bestimmten Entscheidungen in Spielen gegen den FCA gepfiffen haben. Und ich habe SR. Herrn Dingert ja sogar soweit in Schutz genommen, dass ich geschrieben habe, ansonsten hat er das Spiel ja gar nicht so "schlecht" geleitet.



Aber warum und weshalb, schaut er sich nach den "Protesten der Spieler" und den "berechtigten Protesten auf der Bank es sich nicht draußen am Spielfeldrand in dem "Blechkasten" sich das nicht nochmal selber an?



Und warum und weshalb meldet sich der VAR Dankert (den hat die "AZ fälschlicherweise als SR. genannt") das nicht aus dem Kölner richtig an und meldet sich bei SR. Dinert, er möge sich das selber nochmals anschauen, was die eigentlich "Pflicht" des Kellers wäre?



Auch er gehört zu den SR. die auf dem Feld bei Spielen des FCA als Haupt-Schiedsrichter nicht immer eine gute Figur abgab! Da gibt es auch noch ein paar andere Kollegen, die lieber bei den "obenstehenden Mannschaften" eher ein Auge zudrücken als bei den Kleinen.



Es ist leider schade, wenn man das über manche Kollegen so schreiben muss. Und ob das jetzt Herr Reuter ist, oder ein Anderer der für ihn auf der FCA Bank sitzt (und soviel von Fußball versteht) der sich darüber "berechtigt" aufregt, ist das doch wohl wurscht, oder?Solange sich die Spieler zurück halten und auf ihre eigentlich Aufgabe, nämlich auf das Fußballspielen zu besinnen, anstatt sich zuvor schon so Provokationen wie Berisha und Demirovic, im Duett vor den Freiburger Fans ausgedacht haben und dann eben "nicht" sofort wieder voll im Spiel waren!



Finden Sie @Erich R. das alles für "normal" an, ich nicht.



Darüber dürfen Sie jetzt gerne nochmals nachdenken!



